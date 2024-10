MSI Claw: più potente del tuo vecchio PC e del microonde di tua nonna, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un dispositivo portatile per il gaming che offra prestazioni elevate e versatilità, l’MSI Claw A1M è un’ottima opzione da considerare, specialmente grazie all’offerta attuale su Amazon. Potrete acquistarlo a soli 599€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 899€. Questo è il prezzo minimo storico, un'opportunità imperdibile per chi cerca un’esperienza di gioco di alta qualità a un costo ridotto. Per ulteriori informazioni sul prodotto, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

MSI Claw, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Claw A1M è dotato di un display 7” Full HD con un refresh rate di 120 Hz, che garantisce immagini nitide e fluide. È perfetto per i titoli AAA, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e dettagliata, supportata dalla Intel Arc Graphics e dalla tecnologia Intel XeSS, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni grafiche e ottimizzare il frame rate.

All'interno di questo dispositivo batte il cuore del processore Intel Core Ultra 7 155H, una CPU di ultima generazione con 16 core, progettata per fornire potenza di calcolo senza compromessi. Questo processore, combinato con 16GB di RAM LPDDR5 e 512GB di SSD PCIe4, permette di eseguire non solo giochi ad alte prestazioni, ma anche operazioni di multitasking come la creazione di contenuti o l’editing video, rendendo il dispositivo ideale per un utilizzo versatile.

Un altro punto forte dell'MSI Claw A1M è la sua ergonomia: grazie a un design studiato per adattarsi perfettamente alla presa, permette di giocare comodamente anche per lunghe sessioni senza affaticare le mani. Inoltre, il sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow mantiene le temperature sotto controllo, permettendo di sfruttare al massimo le prestazioni senza preoccuparsi del surriscaldamento.

Il dispositivo è dotato di WiFi 7, per una connettività ultra veloce, e di un’ampia gamma di comandi personalizzabili, inclusi tasti ABXY RGB e levette analogiche. La batteria da 53Whr offre fino a 8,5 ore di autonomia, permettendovi di giocare senza interruzioni.

Con tutte queste caratteristiche, unite all’integrazione con Windows 11 Home, l’MSI Claw A1M rappresenta un punto di svolta nel mondo del gaming portatile, offrendo anche la possibilità di personalizzare l’esperienza di gioco grazie all’app MSI Center M, che facilita l’ottimizzazione delle impostazioni. Se state pensando di aggiornare il vostro arsenale di gaming portatile, questo è il momento perfetto per farlo!

