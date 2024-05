Mouse Glorious Gaming Model O a 50€: leggerissimo e preciso!

Il mouse Glorious Gaming Model O vi aspetta su Amazon con un'offerta imperdibile: soltanto 49,99€ invece di 59,99€, garantendovi un risparmio del 17%! Questo mouse da gaming ambidestro è la scelta ideale per chi cerca leggerezza (solamente 67 g), prestazioni elevate e comfort prolungato durante le sessioni di gioco. Dotato di un design a nido d'ape per una maggiore resistenza senza comprometterne il peso, sensore Pixart 3360 per una precisione al pixel e switch Omron per garantire fino a 20 milioni di clic, è ottimizzato per ogni giocatore competitivo.

Mouse Glorious Gaming Model O, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Glorious Gaming Model O è consigliato agli appassionati di gaming che cercano performance di alto livello senza compromessi. Con un design superleggero di soli 67g e una struttura a nido d'ape, offre velocità, controllo e comfort eccezionali durante le lunghe sessioni di gioco. È particolarmente adatto per chi ha mani di dimensioni medie o grandi e desidera un mouse cablato che dia la sensazione di essere wireless, grazie al suo cavo ultraflessibile "Ascended" che garantisce movimenti fluidi e senza impedimenti.

Offre tracciamento preciso, elimina qualsiasi imprecisione o accelerazione del mouse e ha una frequenza di polling di 1.000 Hz, con 6 tasti supportati da funzionalità macro. Inoltre, la sua durabilità è garantita dagli switch Omron di alta qualità, capaci di sostenere fino a 20 milioni di clic. Rappresenta un'opportunità imperdibile per i giocatori che mirano a ottimizzare la propria configurazione di gioco senza sacrificare la qualità.

In offerta a 49,99€ invece di 59,99€, il mouse Glorious Gaming Model O rappresenta una scelta ideale per i giocatori che cercano prestazioni elevate senza compromessi. La combinazione di leggerezza, resistenza e precisione lo rende un investimento duraturo e performante nel tempo. Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che può offrirvi controllo, comfort e prestazioni di alto livello, il Glorious Gaming Model O è sicuramente da considerare.

Vedi offerta su Amazon