Mouse da gaming Corsair Darkstar in SCONTO del 25%!

La Gaming Week di Amazon continua a stupire con offerte allettanti non solo su videogiochi, ma anche su periferiche da gioco di alta qualità, vendute a prezzi estremamente competitivi! È un'opportunità da non perdere per i gamer che desiderano aggiornare le loro postazioni con tastiere e mouse di qualità. Tra le offerte più interessanti, spicca quella relativa al mouse da gaming wireless Corsair Darkstar. Con uno sconto del 25%, è disponibile a soli 129,99€ anziché 173,40€! Un vero affare, specialmente considerando che si tratta di un accessorio da professionisti!

Mouse da gaming wireless Corsair Darkstar, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming wireless Corsair Darkstar è un compagno ideale per qualsiasi tipo di giocatore, ma si distingue soprattutto negli MMO e negli FPS, dove la precisione è fondamentale. Con un punteggio massimo di 26.000 DPI, offre un tracciamento ultra-preciso che è essenziale per prestazioni di gioco impeccabili. Inoltre, questo mouse senza fili vanta ben 15 pulsanti completamente programmabili, inclusi sei pulsanti laterali unici e facilmente accessibili. Questi sono particolarmente utili per assegnare macro e comandi rapidi, come incantesimi o abilità, migliorando notevolmente l'efficienza durante il gioco.

Progettato con linee ergonomiche e curve morbide, il mouse offre un comfort ottimale durante le sessioni di gioco prolungate. Inoltre, dispone di un'area texturizzata appositamente dedicata al grip del pollice, che offre una presa sicura e stabile. Questo design mirato a minimizzare l'affaticamento della mano consente ai giocatori di godersi ore di gioco senza problemi, senza mettere troppa pressione sui muscoli e le articolazioni del polso e della mano.

Infine, come anticipato, questo mouse è wireless e offre una connessione ultraveloce SLIPSTREAM. È completamente personalizzabile tramite il software CORSAIR iCUE, che consente di regolare non solo i DPI, ma anche l'illuminazione RGB. Questo non solo lo rende estremamente comodo da utilizzare, ma anche un'aggiunta visivamente accattivante alla vostra configurazione, con ampie possibilità di personalizzazione.

Venduto ad un prezzo scontatissimo di 129,99€ e progettato per garantire prestazioni professionali, il mouse da gaming wireless Corsair Darkstar rappresenta un'acquisto davvero azzeccato per qualsiasi giocatore in cerca di un notevole miglioramento per la propria postazione di gioco. Data la chiusura imminente della Amazon Gaming Week, consigliamo di acquistarlo senza indugi e di aggiungerlo al carrello prima che terminino le scorte!

