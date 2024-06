Mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2 a 128€ invece di 179€!

Vi serve un ottimo mouse da gaming per le vostre lunghe sessioni di gioco? Scoprite l'offerta imperdibile di oggi su Amazon per il mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2, un'icona nel mondo degli esports, disponibile a soli 127,99€ anziché 179€. Questo straordinario mouse wireless si contraddistingue per la sua leggerezza e per le prestazioni di alto livello che garantiscono una precisione professionale e una risposta tattile senza paragoni. Il mouse è progettato per vincere, reso ancora più accessibile con uno sconto del 28%.

Mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2 è un vero e proprio gioiello della tecnologia, pensato per chi non si accontenta e cerca sempre il massimo dalle proprie attrezzature. È l'investimento ideale per i giocatori professionisti o per chi vuole diventarlo, grazie alle sue caratteristiche che spiccano nel panorama del gaming. La velocità e la precisione di questo mouse sono state elevate a nuovi standard, grazie alla collaborazione con i più importanti professionisti degli esports, rendendolo uno strumento di vittoria nelle mani giuste. Con tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, il Logitech G PRO X Superlight 2 promette precisione di livello professionale con elementi fondamentali per chi vuole eccellere nel gaming competitivo.

Il sensore ottico HERO 2 rappresenta il top per tracking e precisione, consentendo un controllo del movimento senza precedenti fino a 32.000 DPI, senza smoothing, accelerazione o filtraggio. La durata della batteria fino a 95 ore e la leggerezza straordinaria di 60 grammi rendono questo mouse una scelta impeccabile per lunghissime sessioni di gioco senza fatica o disagi. Inoltre, l'aggiunta dei piedini in PTFE a zero additivi garantisce uno scorrimento fluido per movimenti rapidi e precisi.

Acquistare il mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2 al prezzo di 127,99€ invece di 179€ è un'ottima opportunità per chi cerca prestazioni di alto livello in un dispositivo dal design raffinato e costruito per vincere. Con il suo mix di precisione, velocità e comfort, è ideale sia per i professionisti degli esports che per gli appassionati che desiderano elevare la loro esperienza di gioco al livello successivo.

