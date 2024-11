Mouse da gaming Logitech G G309 al MINIMO STORICO di 66€!

Amazon oggi vi permette di acquistare il mouse da gaming Logitech G G309 al minimo storico di 65,99€ invece del prezzo originale di 70,29€. Questo mouse wireless leggero integra tecnologie all'avanguardia come gli interruttori ibridi LIGHTFORCE, il sensore HERO 25K per una precisione di tracciamento senza precedenti e offre oltre 300 ore di gioco con una singola batteria AA. Con 6 pulsanti programmabili, rappresenta la scelta ideale per giocatori che cercano libertà di movimento e personalizzazione. Non perdete questa occasione per portare il vostro gioco al livello successivo.

Mouse da gaming Logitech G G309, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G G309 è l'accessorio ideale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni e comodità senza compromessi. Grazie alla sua connettività wireless LIGHTSPEED, che garantisce una risposta veloce e precisa senza il fastidio dei cavi, unita alla possibilità di alternare facilmente alla connessione Bluetooth, è perfetto per chi desidera spostarsi liberamente durante le sessioni di gioco. Inoltre, il suo peso leggero, solo 86 grammi con batteria inclusa, lo rende comodo anche dopo lunghe ore di utilizzo, garantendo il massimo comfort e minimizzando lo sforzo sul polso.

Gli utenti troveranno nel sensore HERO 25K del mouse da gaming Logitech G G309 un alleato affidabile, poiché offre tracciamenti accurati al sub-micron per un controllo del gioco senza precedenti. Aggiungete a ciò una durata della batteria di oltre 300 ore e la possibilità di ottenere autonomia illimitata con il sistema di ricarica POWERPLAY, non dovrete mai preoccuparvi di rimanere a corto di energia nei momenti cruciali. I giocatori che amano personalizzare la propria esperienza apprezzeranno inoltre i sei pulsanti programmabili che consentono di adattare il mouse alle proprie esigenze e stile. Si tratta di un investimento consigliato per chi vuole elevarsi oltre i limiti convenzionali del gaming.

Ad un prezzo di 65,99€, il Logitech G G309 rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un mouse wireless leggero, preciso e personalizzabile. La combinazione di tecnologia wireless avanzata, sensore di alto livello e autonomia estesa lo rendono una soluzione ottimale per gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi in termini di performance e comodità.

Vedi offerta su Amazon