Monster Hunter Wilds | Guida

Non ci sono dubbi che Monster Hunter Wilds rimarrà sulla bocca e nella mente dei videogiocatori molto a lungo, considerando che parliamo di una saga estremamente amata. Oltretutto, al di là dei problemi tecnici del lancio, il gioco offre un'esperienza di caccia dei mostri davvero maiuscola, che ha stregato il nostro Silvio nella recensione completa.

Per aiutarvi a orientarvi in questo grande universo, abbiamo così deciso di realizzare delle guide meritate, che possono farvi capire come funzionano alcune delle logiche dietro a Monster Hunter Wilds, come utilizzare le armi a disposizione per arrecare danni di diverso tipo, o anche a scoprire quali elementi della fauna del nuovo mondo di gioco dovete conoscere.

Se, quindi, volte approfondire la conoscenza con Wilds e state cercando aiuto o indicazioni, siete nel posto giusto!

Guide di Monster Hunter Wilds

Guide generiche

Guide ai mostri e al combattimento

Guide in elaborazione