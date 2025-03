Monster Hunter Wilds: guida alla fauna endemica

Introdotta in Monster Hunter World, la fauna endemica è un elemento importantissimo anche in Wilds. Questi piccoli animali che popolano ogni bioma rendono il mondo di gioco ancor più credibile, dando l’illusione di trovarsi davvero in un ecosistema pulsante di vita come avevamo anche specificato nella nostra recensione.

Il cacciatore potrà anche utilizzare uno speciale retino – fornito con gli equipaggiamenti di base – per catturarli e classificarli in uno speciale menu che ne racconta ogni caratteristica. Spesso alcuni di questi animali avranno anche degli oggetti con sé da utilizzare, tra cui le rare monete Wyvern utili da scambiare con alcuni PNG. Per alcuni incarichi secondari sarà poi fondamentale catturare alcune di queste creature.

La fauna endemica per gli incarichi secondari

Ci sono alcuni incarichi secondari nel gioco che vi chiederanno di catturare la fauna endemica presente nel gioco per ottenere oggetti e anche abilità speciali per il proprio Felyne. Gli incarichi legati ai personaggi di Samin e Dareel, due ricercatori della base nelle Piane Ventose, sono quelli che vi daranno più filo da torcere, specialmente perché vi chiederanno di trovare alcuni degli animali più rari presenti nel gioco. Ecco tutti i dettagli sugli animali da catturare.

Catturare la Lucertola Tracciacoda

Il primo incarico dato da Dareel è piuttosto semplice: vi chiederà di catturare una Lucertola Tracciacoda, ossia delle lucertole dotate di una coda che sembra quasi un artiglio. Questa si trova nelle Piane Ventose e sarà facile imbattervi in una coppia di queste nell’area 13 della mappa.

Catturare un Alaelegante

Tornati dal precedente incarico sarà la volta di Samin chiedervi di catturare uno speciale animale della fauna endemica. Vi chiederà infatti di prendere un Alaelegante, uccello che vive nella Foresta Cremisi. Li potrete trovare a grandi linee in tutte le aree della foresta, ma se volete andare sul sicuro recatevi nell’area 14 fino alla 17.

Catturare una Giorgiertola Ignea

Si passa a una creatura più rara da trovare; Dareel infatti vi chiederà di recarvi nel Bacino Petrolifero per catturare una Giorgertola Ignea. Questa lucertola è riconoscibile dalla schiena di colore verde fosforescente, e la troverete soprattutto nell’area 9 oppure 15 e 16 del bioma.

Catturare uno Scaraghiaccio

Samin vi dirà di catturare uno Scaraghiaccio: missione facilissima dato che basterà andare nelle Scogliere Ghiaccioaguzzo e questi piccoli esseri che si divertono a far rotolare palle di neve saranno segnati sulla mappa.

Catturare un Gillopode

Dareel vi chiederà di trovare un animale molto raro, ossia un Gillopode, variante del Cuscipode. Questi si trovano nelle Rovine di Wyveria negli stessi luoghi in cui solitamente trovate i Cuscipodi, ma hanno una probabilità di comparire molto bassa. Seguite i percorsi Wyvern e guardate le pareti attentamente, se vedrete un Cuscipode più grande del normale allora catturatelo, sarà quasi sicuramente il Gillopode che state cercando.

Catturare una Cometa delle Dune

L’ultimo incarico legato alla fauna endemica vi verrà affidato da Samin. Questo vi chiederà l’animale in apparenza più complesso da catturare la Cometa delle Dune, ma una volta capito il trucco sarà un gioco da ragazzi catturarlo. Queste creature si trovano nelle Piane Ventose tra l’area 11 e 13, ossia quelle desertiche. Una volta individuato questo correrà a velocità supersonica rendendone difficile la cattura anche a bordo del Seikret. Tutto quello che dovrete fare sarà equipaggiarvi con un baccello sonico e spararlo per stordirlo, dopodiché equipaggiate il più velocemente possibile la rete da cattura per catturarlo.

Tutta la fauna endemica di Monster Hunter Wilds

Se siete dei collezionisti e volete catturare tutta la fauna endemica presente in Monster Hunter Wilds, allora qui troverete tutte le creature che è possibile catturare all’interno del gioco.

Vigorvespa

Luogo : Piane Ventose, Foresta Scarlatta, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Scarlatta, Rovine di Wyveria Piccoli insetti che raccolgono nettare curativo e lo immagazzinano nel loro addome. Il loro nettare può curare le ferite.

Vigorvespa Gigante

Luogo : Piane Ventose, Foresta Scarlatta, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Scarlatta, Rovine di Wyveria Versioni più grandi delle Vigorvespe con una maggior potenza degli effetti curativi del loro nettare.

Puravespa

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Insetto con proprietà curative in grado di curare gli status alterati. Si nutre di piante diverse rispetto a quelle della Vigorvespa.

Insetto Vigormantello

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Rovine di Wyveria Insetti che si coprono di erbe per produrre un nettare curativo. Il loro mantello può curare le ferite.

Insetto Gelomantello

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Insetto che vive sulle pareti rocciose del Bacino Petrolifero, Si ricopre di un manto che gli permette di resistere alle alte temperature. Il loro manto ha proprietà di raffreddamento.

Insetto Scaldamantello

Luogo : Scogliere Ghiaccioaguzzo

: Scogliere Ghiaccioaguzzo Insetti che si avvolgono in materiali vegetali riscaldanti per sopravvivere al freddo estremo. Il loro manto ha proprietà che permettono di resistere al freddo.

Larva Resistenza

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Piccoli insetti che vivono nel legno in decomposizione e nel suolo. Se consumati forniscono un aumento della resistenza e ne dimezzano il consumo per un certo periodo di tempo.

Pararospo

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria Piccole rane che emettono gas paralizzante quando vengono minacciate, utili per fermare i mostri durante la caccia.

Nitrorospo

Luogo : Bacino Petrolifero, Rovine di Wyveria

: Bacino Petrolifero, Rovine di Wyveria Rane che immagazzinano un liquido esplosivo nel corpo che, quando disturbato, provoca un'esplosione. Attenzione a non restare coinvolti nella loro esplosione.

Ronforospo

Luogo : Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Rane che rilasciano un gas che induce il sonno, utile per immobilizzare i mostri durante la caccia.

Insetti abbaglio

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Insetti che emettono una luce intensa quando disturbati, in grado di accecare temporaneamente i nemici. Utili per stordire i mostri.

Stercorario

Luogo : Piane Ventose, Bacino Petrolifero

: Piane Ventose, Bacino Petrolifero Insetti che creano palline di sterco di mostro. Queste possono essere raccolte per creare dei Bacelli Letame per la fionda.

Scarabombo

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Un particolare scarabeo che ama far rotolare delle pietre esplosive. Queste possono essere utilizzate come proiettili per la fionda.

Scaraghiaccio

Luogo : Scogliere Ghiaccioaguzzo

: Scogliere Ghiaccioaguzzo Insetti che creano piccole palle di neve che possono essere utilizzate come proiettili per la fionda. Vivono in ambienti freddi.

Insetti Tuono

Luogo : Piane Ventose, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Rovine di Wyveria Insetti in grado di emettere delle scariche elettriche e attratti dalle fonti di questo tipo. Possono essere utilizzati per creare diversi strumenti, tra cui delle trappole.

Insetti Tuono Grandi

Luogo : Piane Ventose, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Rovine di Wyveria Versioni più grandi degli Insetti Tuono, che si formano in colonie e sono attive durante le tempeste di sabbia, rilasciando scariche elettriche potenti in grado di paralizzare alcuni mostri.

Insetti Lampo

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Piccoli insetti che emettono una luce intensa per accecare i mostri, utili per interrompere attacchi nemici e per costruire Baccelli Lampo.

Insetto Divino

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Insetti che si narra possano vivere per migliaia di anni. I loro fluidi corporei sono molto ricercati per la possibilità di essere utilizzati nella creazione di molti oggetti dversi.

Insetto Amaro

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Rovine di Wyveria Insetti conosciuti per gli estratti amari, utilizzati in molteplici medicinali.

Calabrone Oscuro

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria Insetti molto aggressivi che si raccolgono in gruppi e dopo aver illuminato il bersaglio lo attaccano con il loro pungiglione velenoso. Non esitano ad attaccare anche mostri grandi.

Cuneottero

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Insetti con gusci robusti che permettono di agganciarsi con il rampino.

Rubavento

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Piccole creature che vivono in gruppi nelle pianure Ventose. Comunicano usando delle creste a forma di freccia che usano per avvisare i propri simili del pericolo.

Rubavento nero

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Variante rara dei Rubavento con una pelle più scura. Si ritiene che siano una sottospecie di questi ultimi.

Grattanoth

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Uccelli che vivono sugli schienali dei Ceratonoth, rimuovendo le scaglie vecchie e nutrendosi di insetti.

Gambero terrucciola

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Creature simili a gamberetti che si annidano tra le pareti ricche di folgorite di cui si nutrono.

Strigiorana

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi

: Piane Ventose, Foresta Cremisi Uccelli che si spostano tra la foresta e le pianure durante l’abbondanza per allevare i piccoli. Questi animali formano delle coppie che durano poi per tutta la vita.

Strigiorana canterina

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi

: Piane Ventose, Foresta Cremisi Varietà rara della Strigiorana, che è possibile trovare soltanto durante le tempeste. È conosciuto soprattutto per la sua abilità nel canto.

Giorgiertola

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Lucertole dotate di tessuto adiposo vicino a bocca e coda. Questi depositi si ingrossano e assumono un colore rossastro quando il cibo è abbondante.

Lucertola tracciacoda

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Lucertole con code distintive che usano per proteggersi dal sole o per lasciare impronte simili alle zampe di un mostro.

Insetto spazzino

Luogo : Piane Ventose, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Insetti saprofagi che si nutrono delle carcasse e sono fondamentali per riciclare i nutrienti nell’ecosistema e preservare il ciclo naturale.

Quadrifarfalle

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Insetti che sembrano dei quadrifogli volanti. Resistenti alle intemperie si radunano soprattutto in zone poco frequentate dai mostri, indicando che potrebbe essere un luogo sicuro per allestire un accampamento.

Cavalletta imperiale

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi

: Piane Ventose, Foresta Cremisi Insetti simili a cavallette ma dalle dimensioni molto maggiori. Facili da individuare grazie al loro salto potente.

Cavalletta tiranno

Luogo : Rovine di Wyveria

: Rovine di Wyveria Variante mutata delle Cavallette imperiali; sono più aggressive delle loro controparti e hanno una colorazione rosso-nero.

Cometa delle dune

Luogo : Piane Ventose

: Piane Ventose Creatura notturna molto rara che appare nel deserto solo di notte. È velocissimo e quasi impossibile da prendere di sorpresa grazie al suo fine udito. Per catturarlo è necessario sfruttare i baccelli udito per stordirli.

Formica portafoglie

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Formiche che trasportano foglie appena tagliate. Hanno mandibole specializzate per tagliare e piegare le foglie per un facile trasporto. Solitamente si nutrono di foglie con proprietà curative utili anche ai cacciatori.

Granchio floraguscio

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Granchi con chele simili a pale per scavare nel terreno, restano nascosti durante il giorno e diventano attivi di notte, cercando insetti da mangiare.

Granchio olioguscio

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Granchi che si camuffano con una copertura di fango oleoso, per nascondersi dai predatori mentre scavano nel terreno.

Granchio raroguscio

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Animale raro che emette un brillante bagliore giallo. Essendo molto piccoli non sono facili da individuare, si coprono spesso di antichi cimeli e manufatti di una civiltà antica, che possono far scoprire al cacciatore degli interessanti tesori.

Gekko sfuggente

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi

: Piane Ventose, Foresta Cremisi Piccole lucertole dotate di organi bioluminescenti, che possono accendere e spegnere. Se si sentono in pericolo lasciano delle sostanze luminose per terra per poi darsi alla fuga.

Alaelegante

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Uccello dal colorito verde, che durante il periodo dell’abbondanza mostra colori molto più vivaci per far colpo sulle femmine.

Alalucente

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Versione molto più rara dell’Alaelegante che appaiono solo nell’area 15 della Foresta Cremisi durante l’abbondanza.

Mimofita

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Creature che compaiono principalmente nei momenti di abbondanza nella Foresta Cremisi. Sono molto rari da trovare per le loro grandi capacità di mimetizzazione, che utilizzano per sfuggire ai predatori. Si camuffano da piante e funghi solitamente, dunque bisognerà aguzzare la vista per notarli.

Pesce rampicante

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Creature anfibie che vivono sia sulla terra che in acqua. Sono attivi soprattutto durante la notte e hanno degli organi luminescenti vicino la testa.

Polverestella

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Piccole creature acquatiche che vivono nelle acque della foresta Cremisi, riconoscibili per le loro squame gialle e blu.

Vaporagno

Luogo : Piane Ventose, Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria

: Piane Ventose, Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria Una specie di ragno in grado di costruire enormi ragnatele per catturare altri insetti.

Libellula premonitrice

Luogo : Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria

: Foresta Cremisi, Rovine di Wyveria Insetti che emettono una luce gialla o rossa quando rilevano dei pericoli, avvertendo tutte le creature circostanti.

Miriadi

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Farfalle che nascono durante il periodo d’abbondanza e si impupano alla sua fine per riemergere in quello successivo. Si adattano alla vita della foresta seguendone i ritmi.

Scaragioiello

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Scarabei dai gusci sgargianti in grado di aprirsi come un ventaglio che si trovano nella Foresta Scarlatta. Sono diurni e si radunano soprattutto sui tronchi degli alberi per succhiarne la linfa.

Gambero terrucciola rosa

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Gamberetti bioluminescenti che si radunano vicino agli sfiati di gas del Bacino Petrolifero. Si nutrono di microbi da cui si pensa derivi la loro bioluminescenza.

Giorgiertola ignea

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Lucertole speciali dotate di una particolare ruga sulla testa che possono aprire e far brillare per comunicare. Sono molto più comuni durante il periodo della primafiamma.

Giorgiertola azzurra

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Variante rara delle Giorgiertole ignee che si trovano specialmente durante il periodo della Primafiamma vicino alla forgia antica. È facilmente riconoscibile per le sue dimensioni maggiori e il suo colore blu.

Gekko Tenebroso

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Variante rara dei Gekko che vivono nelle zone più buie del Bacino petrolifero; facilmente trovabili nei settori 2, 3 e 4.

Scagliastrello

Luogo : Piane Ventose, Bacino Petrolifero

: Piane Ventose, Bacino Petrolifero Creature simili a pipistrelli che è possibile trovare soprattutto nel Bacino Petrolifero durante il periodo dell’abbondanza (in particolare nel settore 12). Vive in branchi in buie caverne e si nutre di insetti principalmente.

Ranalampante pescatrice

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Creature acquatiche che si sono adattate per vivere sulla terraferma. Simili alle rane pescatrici, hanno sulla testa una luce che serve per attrarre le meduse filanti di cui si nutre. Si possono trovare soprattutto nel periodo dell’abbondanza nelle aree 9,11 e 13.

Medusa filante

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Meduse che fluttuano in aria provenienti dagli Altipiani Corallini del Nuovo Mondo. Il suo bagliore è visibile soprattutto di notte.

Medusa filante floreale

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero Creatura rara che si pensa sia la femmina delle Meduse filanti. Si può trovare soprattutto di notte durante il periodo dell’abbondanza.

Nu Yaya

Luogo : Bacino Petrolifero

: Bacino Petrolifero La larva di un Nu Udra. È possibile trovarle in gruppo nel settore 17 del Bacino petrolifero durante il periodo dell’abbondanza.

Curiosoni

Luogo : Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Creature molto socievoli che vivono soprattutto in ambienti freddi. Sono lenti e hanno poco timore dei passanti.

Solanaria

Luogo : Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Esseri che nuotano nell’aria e molto fragili, tanto da poter essere fatti a pezzi da una forte folata di vento. Sono però in grado di rigenerarsi facilmente e ogni parte del loro corpo può diventare una creatura a parte.

Cuscipode

Luogo : Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria

: Bacino Petrolifero, Scogliere Ghiaccioaguzzo, Rovine di Wyveria Piccole creature che si mimetizzano facilmente su superfici rocciose e strutture coralline. Si possono trovare sulle superfici delle pareti dei percorsi wyvern da cui risucchiano le energie per vivere.

Gillipode

Luogo : Rovine di Wyveria

: Rovine di Wyveria Versione più grande del Cuscipode, si trova sulle pareti delle Rovine di Wyveria lungo i percorsi wyvern ma appare con maggior rarità.

Insetto petalo

Luogo : Rovine di Wyveria

: Rovine di Wyveria Piccole creature che si trovano nelle Rovine di Wyveria (specialmente nel settore 12), ma difficili da individuare a causa delle loro piccole dimensioni.

Xu Yo

Luogo : Rovine di Wyveria

: Rovine di Wyveria Larve dello Xu Wu. Si trovano raggruppati in branchi solitamente nell’area in cui lo Xu Wu fa il nido.

Scaragioiello Regale

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Versione ancor più rara dello Scaragioiello, si trova nel settore 2 della Foresta Scarlatta sugli alberi con la resina rossa.

Rallus Mollis

Luogo : Scogliere Ghiaccioaguzzo

: Scogliere Ghiaccioaguzzo Uccelli che vivono sulle schiene di altri animali, come il Rafma. Possono essere trovati in varie aree delle Scogliere durante il giorno, soprattutto tra l’area 12 e 17. Utilizzate un mantello mimetico per non farvi vedere ed evitare che fuggano.

Insetto Ercole

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Scarabei che si trovano accanto ai depositi di ambra nel Settore 3 della Foresta Cremisi, di notte, durante il periodo dell’abbondanza.

Insetto Ercole Dorato

Luogo : Foresta Cremisi

: Foresta Cremisi Una variante rara dell'Insetto Ercole, si trova nel Settore 2 e 3 della Foresta Cremisi durante la notte e nel periodo dell’abbondanza.

Insetto Ercole Arcobaleno

Luogo : Rovine di Wyveria

: Rovine di Wyveria Scarabeo rarissimo che può essere trovato solo nel Settore 6 delle Rovine di Wyveria.

