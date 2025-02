5 consigli per iniziare alla grande in Monster Hunter Wilds

Cacciatori, è giunto il momento di esplorare le Terre Proibite di Monster Hunter Wilds. Il nuovo capitolo della saga creata da Capcom è finalmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series S/X e PC e tanti nuovi giocatori sono pronti ad affrontare le sue numerose sfide.

Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, «Monster Hunter Wilds è un gioco immenso e maestoso, proprio come i mostri che lo popolano»: siamo infatti di fronte a uno dei capitoli più belli dell’intera saga, e molto probabilmente saranno tanti i nuovi giocatori che inizieranno a cacciare proprio con Wilds.

Prima di imbracciare le armi, abbiamo pensato ad alcuni consigli utili sia per i giocatori alle prime armi, che si avvicinano per la prima volta alla saga con Wilds, sia per i veterani che hanno già una lunga esperienza di caccia alle spalle.

Scopriamo insieme quali sono questi consigli preziosi, che vi permetteranno di avventurarvi nelle Terre Proibite senza paura!

5 consigli per iniziare Monster Hunter Wilds

Vediamo dunque tutti i consigli per iniziare al meglio il vostro viaggio nelle Terre Proibite di Monster Hunter Wilds.

Raccogliete tutto!

Le terre selvagge di Monster Hunter Wilds sono piene di materiali da raccogliere in qualsiasi angolo voi vi giriate. Molte risorse sono persino indicate sulla mappa, come i minerali o i proiettili da usare con la fionda. Anche se non sapete a cosa possa servire qualche oggetto voi raccoglietelo lo stesso, perché avrà di sicuro una sua utilità prima o poi.

Le diverse erbe e funghi sparse per la natura sono fondamentali per creare pozioni di cura, antidoti o intrugli di potenziamento delle statistiche, molte di queste servono anche per costruire i proiettili nel caso usiate armi a lungo raggio come l’arco o la balestra.

I minerali serviranno soprattutto per le armature, ma non solo. Ci sono poi alcuni materiali il cui unico scopo è quello di essere scambiati, e questi sono preziosissimi perché danno accesso ad alcuni tra gli oggetti più rari del gioco, come i materiali per potenziare armi e armatura nell’Alto Grado.

Con il Seikret inoltre è comodissimo raccogliere qualsiasi oggetto senza doversi fermare ogni secondo: basterà infatti prendere la mira con la fionda e poi inquadrare l’oggetto nell’ambiente e premere il tasto apposito per raccoglierlo. Quindi non preoccupatevi di perdere tempo perché quando poi certi oggetti vi serviranno scoprirete con piacere di averne già in abbondanza.

Non preoccupatevi troppo del grinding

Il Low Rank, o in italiano Basso Grado, è pensato principalmente per introdurre le meccaniche di base del gioco e per farvi godere la storia. Anche le missioni facoltative, che solitamente sono cacce dedicate ai mostri che avete già affrontato in quelle principali, sono ridotte al minimo.

In questa fase dunque non preoccupatevi di costruire l’equipaggiamento perfetto, basterà infatti farsi un’armatura con una statistica di difesa alta, senza stare a guardare troppo le varie abilità per proseguire spedito da un mostro all’altro.

Stessa cosa vale per le armi, cercate di potenziare quelle che usate di più stando più o meno al passo con quelle che è possibile costruire nel diagramma nel menu di Gemma e non avrete mai grossi problemi. Per tutto il Basso Grado le cacce saranno molto più permissive, e inoltre in caso di difficoltà potete affrontare una missione con altri giocatori o richiamando i PNG nel caso giochiate in single player.

La vera sfida inizia infatti nell’Alto Grado dove avere l’equipaggiamento giusto inizierà ad avere una certa importanza. A tal proposito vi consigliamo di crearvi l’armatura dell’Arkveld una volta giunti alla fine della storia, perché è ottima sia a livello di statistiche che di abilità e potrete utilizzarla per tutte le prime fasi dell’Alto Grado senza che i mostri vi impensieriscano troppo.

Se siete cacciatori esperti probabilmente non c’è bisogno di ricordarvelo, ma in Monster Hunter Wilds la meccanica dei potenziamenti legati al cibo è cambiata e ora ogni pasto avrà una durata di tempo predefinita. Solitamente sarà intorno ai 50 minuti con un secondo ingrediente, come il formaggio o i gamberetti, aggiunto a quello principale (altrimenti durerà solo 30 minuti), ma se avrete l’occasione di essere invitati da qualche personaggio dei vari villaggi con cui avrete a che fare durante la campagna, allora questi potenziamenti dureranno anche un’ora e soprattutto avranno dei bonus unici e molto vantaggiosi.

Il problema è che spesso mentre si caccia ci si dimentica del tempo rimanente e i vari bonus potrebbero svanire proprio nel bel mezzo di un combattimento.

Per questo vi consigliamo sempre di monitorare il tempo mancante prima di intraprendere una nuova caccia. Farlo è semplice, vi basterà guardare o in una tenda andando nella sezione del menu dedicata alla cucina, oppure tenendo premuto il tasto per la selezione degli oggetti nell’inventario, su PS5 è di default L1. Qui potrete vedere il tempo rimanente sopra la barra della salute del personaggio.

Vi consigliamo inoltre di portare sempre con voi della carne ben cotta nell’inventario, perché se malauguratamente gli effetti finiranno proprio mentre state combattendo, mangiandola recupererete almeno la parte della barra della salute e della resistenza persa, che è sicuramente meglio che vederla dimezzata improvvisamente.

Gestite bene l’inventario

Ci ricolleghiamo al consiglio di prima proprio per parlarvi del vostro inventario. Questo ha degli slot limitati, ma sufficienti a portare con voi tutto il necessario. Di base è bene portare con voi sia le Pozioni che le Mega Pozioni in caso di emergenza, con anche le razioni per recuperare resistenza e la carne ben cotta, come accennato in precedenza.

Ha senso poi portare con sé baccelli sonici, lampo e letame per stordire o allontanare i mostri e delle trappole sia scossa che coperta nel caso vogliate catturarli: in quel caso vi serviranno anche le sfere soporifere per addormentarlo. Non dimenticate anche antidoti e nulbacche per contrastare veleno e altri possibili status che le varie creature del gioco potrebbero infliggervi.

Andando avanti si potranno poi creare oggetti curativi più potenti o pozioni per potenziare difesa o attacco. Sarà bene equipaggiarli in base alla pericolosità del mostro che andrete ad affrontare. In ogni caso il gioco permette di salvare dei set costruiti da voi, così da poterli cambiare quando siete nella vostra tenda senza dover ogni volta togliere o inserire manualmente ogni oggetto.

Fate pratica con le nuove meccaniche

Anche se siete giocatori veterani, non sarà così immediato imparare a usare la Modalità Precisione. Questa, infatti, non servirà soltanto a vedere le ferite sui mostri o a colpire con il Colpo Preciso, ma permette anche di mirare e colpire parti specifiche di una creatura anche con gli attacchi normali.

In questo modo – ad esempio con lo Spadone – potrete redirezionare un colpo caricato senza andare a vuoto nel caso il mostro si sposti all’ultimo secondo come spesso accade.

In Wilds sono stati introdotti anche gli attacchi furtivi, che sarà possibile infliggere ai mostri non consapevoli della vostra presenza, solitamente agli inizi di una caccia. Potete però equipaggiare il mantello mimetico per sparire dalla vista del mostro e infliggere un altro di questi colpi che infliggono un discreto danno.

In alcune aree ci sono poi delle piante chiamate Sporerbe che se colpite rilasciano una sorta di nebbia che farà perdere le vostre tracce al mostro che state combattendo. Anche in questo caso sfruttatele per infliggere un nuovo attacco furtivo.

Infine, anche in Wilds sarà possibile cavalcare i mostri. Per farlo basterà saltare da un punto elevato o, più facilmente, dal Seikret e colpirlo al volo. Basterà fare uno o due attacchi in salto per cavalcare un mostro all’inizio della battaglia, dopodiché ci sarà una sorta di cooldown che impedisce di ripetere la cosa per diversi minuti.

Una volta sopra al mostro potrete colpirlo fino ad aprire delle ferite che potrete poi rompere direttamente o continuare a colpirlo con il coltello per farlo stramazzare al suolo e poi infierire su di esso. Il nostro consiglio è comunque quello di aprire quante più ferite possibili, così quando cadrà a terra saranno lì, pronte da rompere. Attenti solo quando i bordi dello schermo diventano neri, perché il mostro proverà a sbalzarvi via con una mossa che vi farà consumare molta resistenza. In questo caso basterà tenere premuto R2/RT per aggrapparvi a lui, ed evitare così di perdere troppa stamina.

Buona caccia!