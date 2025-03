Come ottenere i migliori gioielli in Monster Hunter Wilds

Il fulcro per ottenere l’equipaggiamento definitivo in ogni Monster Hunter sono le decorazioni o i gioielli, oggetti che possono donare diverse abilità una volta inseriti negli slot di armi e armature. In Monster Hunter Wilds questo sistema è stato mantenuto, ma come avevamo scritto anche nella nostra recensione del gioco, ci sono stati sostanziali cambiamenti.

Vediamo dunque cosa è cambiato in Wilds rispetto al passato e tutti i modi in cui è possibile ottenere le decorazioni più rare e utili del gioco.

Cosa sono i gioielli in Monster Hunter Wilds?

I gioielli (o decorazioni) sono degli oggetti che possono donare al cacciatore una delle tante abilità presenti nel gioco, come il Bonus Attacco o Difesa, o Occhio Critico che aumenta l’Affinità. Ci sono moltissime abilità nel gioco e per ottimizzare la propria build non basteranno quelle presenti solo sull’armatura o sull’arma, ma bisognerà aggiungerne altre tramite i gioielli. Per farlo basterà equipaggiarne uno negli slot presenti su armi e armature.

In Monster Hunter Wilds, la novità principale è che le abilità sono divise: alcune sono esclusive per le armi, altre per le armature. Nei giochi precedenti, questa distinzione non esisteva. Questa modifica è stata introdotta per permettere ai giocatori di portare due armi diverse in missione. Nei giochi precedenti, infatti, si creava una build specifica per un'arma, poiché non era possibile cambiarla durante la missione. Se il sistema fosse rimasto invariato, cambiando arma non si sarebbero potute sfruttare appieno le abilità dell'equipaggiamento creato per l'arma precedente, specialmente se le due armi erano di tipi molto diversi.

I gioielli hanno tre diversi livelli che si adattano a degli slot diversi. Le armi e armature inizieranno ad avere slot per decorazioni di livello 2 e 3 solo nell’High Rank, dove queste diventano più importanti. Un gioiello di livello 3 potrà essere inserito solo in uno slot di livello 3, ma uno di livello 1 potrà essere inserito anche in uno slot di livello 3.

Avrete notato che le armature di ogni mostro compaiono in due versioni Alpha e Beta. Le armature Alpha hanno più abilità native e meno slot per inserire decorazione, mentre le beta sono tutto il contrario. Tendenzialmente, una volta che si ottengono un po’ di gioielli di alto livello, conviene passare a utilizzare quasi totalmente pezzi di armature Beta, perché rendono le build più varie grazie alla possibilità di poter inserire più decorazioni.

Come si ottengono i gioielli

Il metodo più semplice per ottenere i gioielli è quello di cacciare i mostri. In quasi ogni caccia, anche quelle delle missioni di base, sia verso la fine del Basso Grado, che nell’Alto Grado, tra le ricompense sarà possibile ottenere dei gioielli casuali. I gioielli ottenuti nelle cacce saranno sempre casuali in realtà, ma ci saranno nell’Alto Grado alcuni mostri apparsi nei vari biomi con più ricompense del normale, spesso tra queste ci sarà anche la possibilità di ottenere diversi gioielli anche rari. Questo è senza dubbio il metodo più immediato per ottenere decorazioni, soprattutto quelle rare.

Se andrete al Calderone di Fusione di Suja, sarà possibile creare sia gioielli random, che potrete ottenere fondendo i gioielli che non vi servono, che alcuni specifici. Questa opzione sarà sbloccata soltanto dopo che avrete finito l’ultima quest principale nel capitolo 6, e vi consentirà di selezionare il gioiello di livello 1 che desiderate senza affidarvi al caso. Una volta raggiunto il Grado Cacciatore 100 sarà possibile anche creare i gioielli di livello 2 che desiderate, ma per quanto riguarda i gioielli di livello 3 questi sono ottenibili solo dalle cacce più ardue, come ad esempio quelle contro i mostri temprati.

I gioielli di livello 3, oltre ad avere abilità molto potenti, hanno anche una particolarità: alcuni di loro possono avere contemporaneamente ben due abilità. Capiterà infatti di trovare un Attacco Fuoco/Critico Elementale o Disciplina/Artigiano per citare solo due tra i tanti esempi. Questi sono i gioielli più potenti, indispensabili per ottimizzare al meglio la propria build, il problema è che quello che uscirà è completamente casuale.

Possiamo dirvi però che, rispetto ai Monster Hunter del passato, Wilds è molto più generoso e permette di trovare molto più spesso gioielli di livello 3 più che ottimi senza grossi sforzi, un passo avanti enorme rispetto alle bassissime probabilità di trovare qualcosa di decente dei precedenti titoli.

In Monster Hunter Wilds, proprio per via della differenziazione tra gioielli per armi e armature, il metodo di creazione di una build è cambiato parecchio e molte soluzioni presenti in passato non sono applicabili in questo titolo, ma una volta capito come funziona la distribuzione di abilità di questi nuovi gioielli si potranno creare build estremamente forti proprio come è sempre stato in ogni Monster Hunter.