Monster Hunter Wilds: come usare il Seikret e tutto ciò che devi sapere

Tra le tante novità che vi abbiamo descritto nella nostra recensione di Monster Hunter Wilds, una che ci ha parecchio colpiti è stata l’aggiunta del Seikret, la nuova cavalcatura del nostro cacciatore che sarà un aiuto fondamentale durante tutto il gioco.

Non è la prima volta che in un Monster Hunter viene inserita una cavalcatura: in Iceborne erano stati introdotti dei mostri che era possibile utilizzare per essere trasportati all’obiettivo in automatico, mentre in Rise erano stati aggiunti i Palamute: cavalcature canine che oltre a velocizzare molto gli spostamenti combattevano anche a fianco del cacciatore un po’ come i sempre amati Felyne.

Il Seikret fonde un po’ le esperienze precedenti diventando la cavalcatura definitiva di Monster Hunter, e sappiamo già che dopo averlo provato molti giocatori non potranno tornare indietro. Andiamo dunque a scoprire tutte le sue funzioni, tra quelle più conosciute e quelle più nascoste, per spiegarvi come sfruttarlo al meglio nelle vostre cacce.

Tutte le funzioni del Seikret e come sfruttarlo al meglio

Per richiamare il Seikret vi basterà premere uno qualunque dei quattro tasti direzionali del pad, ma ogni direzione ha una funzione diversa. Ecco dunque tutti i modi in cui può essere usato il Seikret in Monster Hunter Wilds.

Pilota automatico

Alla pressione del tasto direzionale in Su corrisponde una sorta di pilota automatico. Sia che siate a terra che già a cavallo del Seikret, il grosso dinosauro pennuto vi trasporterà direttamente verso la vostra meta, solitamente un mostro grande che state cacciando. Il Seikret è comodissimo in questa fase perché prenderà il tragitto più breve e veloce, potrete anche accelerarne la corsa premendo il dorsale corrispondente a R1 sul pad.

Il Seikret però non avrà solo la funzione di portarvi dal mostro grande obiettivo della vostra caccia, ma aprendo la mappa potrete impostare qualsiasi punto da raggiungere, evidenziando magari un giacimento minerario o qualche altra risorsa che vi serve in quel momento. Durante il viaggio intanto voi potrete godervi il panorama e raccogliere risorse con il rampino, in quello che senza alcun dubbio è uno dei metodi di trasporto più convenienti nel mondo dei videogiochi.

Se invece non volete che il Seikret prosegua il suo cammino verso l’obiettivo e volete guidarlo manualmente potrete sia utilizzare i comandi direzionali in prima persona per mandarlo dove vorrete, o potrete premere il tasto direzionale in giù per fargli smettere di seguire l’obiettivo. Questo funziona anche quando lo richiamate: se infatti userete il fischio per farlo venire da voi con il tasto direzionale in basso vi caricherà sulla sua sella, ma senza andare da nessuna parte.

Seikret Salvavita

Il Seikret non solo è importantissimo nell’esplorazione, ma anche nella caccia vera e propria. Specie nelle fasi più avanzate del gioco i mostri si faranno più agguerriti e spesso vi tartasseranno di attacchi, questo accadeva anche nei precedenti Monster Hunter, dove poteva essere un problema sfuggire alla loro ferocia giusto per il tempo di bere una pozione. Con il Seikret questo problema non esiste (quasi) più.

Basterà infatti fischiare quando siete alle strette e la vostra fida cavalcatura accorrerà in nostro aiuto in pochissimi secondi per caricarvi in sella e portarvi al sicuro. Così potrete allontanarvi dal pericoloso mostro a gran velocità e avere tutto il tempo di bere una pozione per curarvi la salute o uno status alterato. Potrete poi anche affilare l’arma con la cote prima di ritornare a combattere; il tutto, senza dover rimanere inermi agli attacchi dei mostri.

Il lusso della schivata automatica

Ricollegandoci al punto di prima: il Seikret non soltanto vi salverà da una brutta situazione dopo averlo chiamato, ma è anche abilissimo a schivare gli attacchi dei mostri. Se una di queste feroci creature lo attaccherà, il Seikret la maggior parte delle volte schiverà automaticamente l’attacco nemico.

Attenzione però, perché non potrà schivare tutti gli attacchi dei mostri: alcuni, come quelli ad area, lo colpiranno infliggendo danno soprattutto al vostro cacciatore. Dunque è sempre bene fare attenzione quando si è a cavallo del vostro rettile pennuto e cercare di mantenere una certa distanza di sicurezza dal mostro che vi sta attaccando.

Seikret come trampolino di lancio

Un'altra utile funzione che il Seikret ha in combattimento è quella di farvi da trampolino di lancio verso i mostri, così da avere un attacco aereo facile da effettuare. Potrete sia premere il tasto per saltare giù dal Seikret più un tasto d’attacco per un colpo in aria, sia premere triangolo e cerchio insieme per un attacco speciale effettuabile solo dal Seikret, che colpirà i mostri sempre mentre si è in volo.

Questo attacco è utilissimo per cavalcare i mostri proprio come succedeva in World e in Monster Hunter 4. In Wilds saltare in groppa ha un mostro è fondamentale per poter infliggere delle ferite gratuitamente in pratica, e inoltre potrete anche far cadere il mostro se riuscirete a colpirlo abbastanza volte da azzerargli la resistenza.

Un consiglio che vi diamo è quello di saltare sul mostro nelle fasi iniziali della caccia per cavalcarlo facilmente: basteranno infatti un paio di attacchi in salto per salirgli in groppa. Una volta cavalcato ci vorranno diversi minuti per poterlo cavalcare nuovamente, e il Seikret resta la migliore opzione per farlo, dato che non sempre combatterete in aree che hanno delle zone sopraelevate da cui saltare.

Seikret come base mobile

Il Seikret è praticamente una piccola base mobile perché al suo interno può conservare le scorte della Gilda che vi verranno affidate in ogni caccia. Dopo che una missione è stata registrata infatti, Alma vi avviserà che sono arrivate delle risorse da poter utilizzare. Queste solitamente sono pozioni per la salute, cure contro status negativi, pozioni per resistere ai climi freddi o caldi e via così.

Basterà premere il tasto Sinistro della croce direzionale per accedere a questa funzione se lo state cavalcando. In questo modo aprirete l’inventario e potrete prendere le scorte della gilda da aggiungere agli oggetti che già avete, a patto di avere slot liberi.

Anche mentre sarete a piedi con la pressione del tasto sinistro farete accorrere a voi la cavalcatura e non appena sarete in sella si aprirà questo menu così da ottimizzare i tempi.

Le doppie armi

Infine premendo il tasto direzionale Destro potrete richiamare il Seikret per cambiare arma, o cambiarla direttamente se lo state già cavalcando.

Per la prima volta in Monster Hunter Wilds sarà possibile portare con sé due armi in una volta sola, una meccanica che aggiunge molto alla strategia delle battaglie con i temibili mostri, specie per cacce multiple. Il Seikret è d’obbligo dunque per poter utilizzare questa funzione.

Come personalizzare il Seikret

In Monster Hunter Wilds c’è persino una funzione estetica per il vostro Seikret. Da un certo punto dell’avventura in poi sarà possibile personalizzarne vari elementi così da sentirlo ancora più vostro. Per personalizzarlo basterà andare a parlare con la bambina nel villaggio delle Piane Ventose o più semplicemente da qualsiasi menu dentro un campo base o in qualsiasi accampamento che avrete creato in giro per le varie mappe.

Le opzioni di personalizzazione sono davvero moltissime: potrete personalizzare sia il colore della pelle che quello delle piume. Potrete persino cambiargli il colore degli occhi, sia il destro che il sinistro separatamente. Ci sarà infine la possibilità di equipaggiarlo con diverse selle rispetto quella standard a cui è possibile aggiungere anche degli amuleti speciali per abbellirlo ulteriormente.

Con l’avanzare della storia e il completamento di alcune missioni secondarie sarà possibile sbloccare nuove selle e amuleti così da ampliare le possibilità di personalizzazione del vostro fidato Seikret.

Queste sono tutte le funzioni più importanti del Seikret, una cavalcatura che ci ha stupito per la sua incredibile efficienza e per la velocità di risposta ai nostri richiami, soprattutto nei momenti di pericolo contro i mostri. Sappiamo già che anche voi, una volta presa la mano, lo amerete!