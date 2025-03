Monster Hunter Wilds: migliori armi e guida per sceglierle

Se avete appena iniziato Monster Hunter Wilds e state ancora cercando l’arma perfetta per voi abbiamo qualche consiglio da darvi. La scelta della vostra arma principale in Monster Hunter è sempre una scelta importante quanto eccitante, per via della varietà che ognuna dei 14 strumenti di morte del cacciatore porta al gameplay.

Giocare con la Spada Lunga ad esempio è completamente diverso dalla Lancia Fucile o dall’Arco, soprattutto in termini di manovre offensive, e questo è proprio il bello del famoso titolo di Capcom che permette a ogni giocatore di combattere i possenti mostri con lo stile che più gli aggrada.

In questa guida vogliamo introdurvi alle armi di Monster Hunter e parlarvi delle novità introdotte in Wilds.

Le 14 armi di Monster Hunter

Da ormai Monster Hunter 4 non vengono aggiunte nuove armi nella saga, che sono ormai da molti giochi divise in 14 tipologie.

Da Generations in poi però ogni gioco ha rimaneggiato e cambiato alcuni aspetti e mosse di ognuna di esse, ad esempio in World aggiungendo qualche mossa dagli stili di Generations e in Rise mettendo attacchi intercambiabili tra loro e alcuni colpi speciali che consumavano gli Insetti-filo.

In Wilds il funzionamento di ogni arma si avvicina a World, ma ha molte più possibilità offensive grazie all’integrazione di alcune mosse prese da Rise per alcune di esse, per l’aggiunta della modalità Precisione e del Colpo Preciso e per la possibilità di utilizzare nuovi i Colpi di Reazione, dei nuovi contrattacchi speciali, e la guardia perfetta che darà vita a uno scontro di forza con i mostri.

Ogni arma ha ora dunque molti tool offensivi in più, e anche una diversa gestione della rottura delle ferite, che può dare dei bonus all’arma stessa: ad esempio la Spada Lunga per ogni ferita rotta aumenta la sua barra speciale. Vediamo dunque una panoramica di ognuna delle 14 armi e di cosa fanno.

Spadone

L’arma pesante con il potenziale di danno più alto del gioco grazie ai devastanti colpi caricati. Il fulcro del suo gameplay consiste appunto nel caricare potenti colpi e devastare il malcapitato mostro.

Da utilizzare dunque non è nulla di troppo complesso per quanto riguarda i suoi attacchi, il difficile è il posizionamento, dato che è un’arma molto lenta sia nel colpire che nei movimenti, quando il cacciatore la estrae, ed è facile mandare colpi a vuoto o essere contrattaccati dal mostro. Anche per questo è dotata della possibilità di parare quando si è in pericolo.

In Wilds la modalità Precisione offre il vantaggio di poter mirare e questo aiuta molto in caso il mostro si sposti all’ultimo, rendendola molto più efficace rispetto al passato.

Spada e Scudo

La Spada e Scudo incarna la versatilità, offrendo danni da taglio e contundenti, un'ottima difesa e la praticità di usare oggetti senza doverla riporre.

La sua portata limitata richiede un approccio molto ravvicinato ai mostri, ma la sua agilità e le opzioni difensive la rendono un'arma ideale per chi desidera una certa flessibilità nelle manovre di attacco e difesa.

Martello

Il Martello, con la sua semplicità d'utilizzo, è l'arma prediletta per stordire i mostri con colpi alla testa, permettendo di caricare i propri attacchi mentre si corre al contrario dello spadone. In Wilds c’è anche un’ulteriore manovra difensiva che permette di usare il rampino per schivare i colpi all’ultimo.

Quest’arma richiede un approccio aggressivo e la conoscenza dei pattern dei nemici, perché il suo punto forte è colpire i mostri in testa per stordirli, ma questo vuol dire anche essere nel posto più pericoloso in battaglia, senza avere le opzioni difensive dello Spadone o di altre armi. Per questo bisogna conoscere per bene gli attacchi degli avversari e capire quando schivare.

Spada Lunga

La Spada Lunga è una delle armi più amate e usate dalla community di Monster Hunter. Il suo funzionamento si basa su una barra che aumenta attaccando e sale di livello quando determinati attacchi vanno a segno per un totale di tre livelli caratterizzati dai colori bianco, giallo e rosso (il massimo).

Di base è semplice da usare, ma ha dalla sua diverse tecniche che se eseguite al momento giusto attivano degli speciali contrattacchi che potenziano la barra, dunque per poterla sfruttare al meglio bisognerà capire quando utilizzare con il giusto tempismo questi attacchi speciali.

In Wilds l’ottenimento dell’agognata barra rossa è stato semplificato grazie alla possibilità di aumentarla rompendo le ferite e agevolata con un nuovo attacco caricato che permette di ottenere subito un livello. Anche il suo focus sui contrattacchi è minore rispetto ad altre versioni dell’arma come ad esempio in Rise, e soprattutto con la barra rossa ottiene un moveset nuovo ed estremamente aggressivo che permette di fare enormi danni ai mostri.

Lancia

La Lancia garantisce danni costanti e difesa solida, con blocco tramite scudo e contrattacchi a tempo. Non ha la mobilità delle altre armi, ma la sua difesa si basa soprattutto sul suo solido scudo più che sulle schivate e sulla velocità di movimento. Non ha attacchi esagerati da vedere come le altre armi, ma ha diversi contrattacchi molto efficaci.

Non è dunque un’arma per tutti, ma se vi piace giocare con un approccio difensivo e calcolato potrebbe essere l’arma che fa per voi.

Lancia-fucile

La Lancia-fucile combina la difesa della lancia con attacchi esplosivi, trasformando il vostro personaggio in un vero e proprio carro armato ambulante. Ha la stessa scarsa mobilità della lancia normale e in più bisogna anche fare attenzione alla ricarica dei proiettili, e per questo non è un’arma semplice da gestire per chi è alle prime armi.

Una volta impratichiti però è in grado di fare danni elevatissimi grazie ai suoi attacchi esplosivi, tra cui il suo attacco più famoso: il Fuoco di Wyvern in grado di spazzare via qualsiasi mostro con un’esplosione epica.

Corno da Caccia

Una delle armi più particolari del gioco, e l’unica in grado di fornire un serio supporto ai propri compagni di caccia quando si gioca in multiplayer. Di base è una grossa arma contundente come il martello, ma in più, tramite le combinazioni di note che il giocatore può suonare, è in grado di attivare diversi buff sia a sé stesso che agli altri giocatori.

Tutti amano chi usa il Corno in multiplayer, ma non è certo così semplice da usare, dato che bisognerà avere un certo tempismo nei comandi per attivare il buff che si desidera e se si è nel bel mezzo del combattimento non è certo l’arma più immediata da utilizzare.

Doppie Lame

Chi ama la velocità e l’aggressività potrà trovare l’arma perfetta nelle Doppie Lame. Quest’arma è dotata di un power-up chiamato Modalità Demone attivabile a comando, che consuma costantemente la resistenza, ma permette di avere accesso a schivate più rapide e attacchi più potenti. Una volta riempita la barra si passerà in modalità Arcidemone che consente di utilizzare questi e ulteriori vantaggi senza consumare costantemente resistenza in quanto consumerà invece l’indicatore delle Doppie Lame.

Quest’arma è molto forte e permette di schivare qualsiasi attacco con grande facilità per contrattaccare istantaneamente. Il suo punto debole principale è l’alto tasso di consumo di resistenza, che potrebbe mettervi nei guai se non gestito al meglio, dato che senza resistenza non si potrà schivare.

Anche se non ha più lo spettacolare stile aereo di Rise, da quest’ultimo capitolo ha ereditato una schivata perfetta che una volta eseguita aumenta l’attacco e permette di attaccare mentre si schiva e la sua mossa per distruggere le ferite che è altamente spettacolare e potente.

Spadascia

La Spadascia è un’arma particolare che ha due modalità: quella ascia, più mobile e con un raggio maggiore che predilige gli attacchi fisici, e la modalità spada, che sacrifica la mobilità e il raggio d’attacco per colpi elementali più potenti e alcune mosse speciali devastanti. Si potrà passare liberamente dalla modalità ascia a quella spada in qualsiasi momento, ma per utilizzare la spada bisognerà prima caricare una barra speciale colpendo i mostri con l’ascia. Questa andrà poi diminuendo utilizzando l'arma in modalità spada.

Attaccando con la spada si caricherà poi una seconda barra che una volta piena consentirà di utilizzare attacchi ancor più potenti. La difficoltà principale di quest’arma è il saper gestire le due forme e il posizionamento, dato che non ha grosse opzioni difensive.

In Wilds però è stata migliorata parecchio con due contrattacchi di facile esecuzione – uno per modalità – e delle nuove mosse per la modalità spada, tra cui una nuova finisher molto esaltante da utilizzare. La Scarica Zero invece non permette più di aggrapparsi ai mostri automaticamente con la barra spada piena, ma soltanto se utilizzata come contrattacco.

Lama Caricata

Un'arma versatile ma piuttosto complessa da utilizzare per le tante opzioni di attacco e difesa che offre. Di base è una spada e scudo che può caricare energia da utilizzare nella forma di ascia in grado di infliggere danni devastanti con l’energia accumulata.

Può fare tutto: difendere, contrattaccare, ha una buona mobilità e mosse che infliggono danni ingenti, l’unico inconveniente è che ha bisogno di molta pratica per essere utilizzata al meglio.Per farvi capire bisognerà prima attaccare con la spada per caricare delle fiale d'energia.

Queste si potranno poi usare per gli attacchi con l’ascia o per potenziare lo scudo, lo scudo così potenziato rende anche l’ascia più potente e può potenziare anche la spada, e infine c’è una modalità speciale che permette di usare l’ascia come una sorta di sega elettrica per attacchi potentissimi, ma come avrete intuito, padroneggiare tutte queste forme non è affatto facile, soprattutto per un neofita.

Falcione Insetto

Il Falcione Insetto è l'arma più acrobatica, permettendo attacchi da angolazioni uniche e offrendo un insetto compagno che può utilizzare diversi tipi di potenziamenti. Ha una mobilità molto elevata che compensa alla mancanza di manovre difensive specifiche.

I suoi attacchi sono estremamente veloci sia a terra che in aria e consente di utilizzare anche il proprio insetto per combattere, permettendogli di assorbire l’essenza dei mostri e dare buff al proprio cacciatore. Non tra le più semplici da usare, a causa della gestione del compagno insetto, ma sicuramente appagante per chi vuole combattere con uno stile acrobatico.

Arco

Tra le armi a distanza l’Arco è quella più veloce nei movimenti, ma anche quella che va utilizzata a distanza più ravvicinata. Dotata di un attacco tracciante, una schivata perfetta che permette di contrattaccare infliggendo enormi danni e un colpo caricato estremamente potente, l’arco è davvero forte in Wilds e anche molto divertente da usare.

Il suo difetto più grande è l’elevato consumo di resistenza: ogni colpo lanciato infatti consumerà la propria barra gialla e se non si impara a gestirla si potrebbe rischiare grosso quando si è sotto attacco.

Balestra Leggera

La Balestra Leggera permette di combattere dalla media distanza in maniera efficace e rischiando molto meno delle altre armi. È dotata di una buona mobilità e una schivata speciale che permette di riposizionarsi e tornare a sparare. Ottima per infliggere effetti di status, è anche in grado di offrire supporto piazzando mine che possono curare o potenziare i propri compagni.

L’arma non ha contrattacchi o parate, dunque bisognerà basarsi solo sulla schivata per difendersi, inoltre le munizioni speciali sono dei consumabili che vanno creati o comprati, e bisogna fare dunque attenzione a gestirle per non rimanere senza sul più bello.

Balestra Pesante

La Balestra pesante è una versione più potente della Balestra Leggera che offre maggiore portata, danni e una cadenza di fuoco superiore, ma per fare questo sacrifica molto la mobilità.

Nonostante questo difetto è in grado di utilizzare una guardia automatica restando completamente fermi, mentre può anche utilizzare una parata speciale se eseguita al momento giusto che può sfociare in un contrattacco esplosivo. Condivide con la sua versione leggera la gestione dei proiettili da costruire o comprare, per cui bisogna sempre fare attenzione a non rimanere senza.

Le migliori armi con cui iniziare (le più facili)

Chiariamo subito che seppur esistano armi più semplici per i neofiti rispetto ad altre, tutte hanno bisogno di una certa pratica ed esperienza per poter essere utilizzate nel modo migliore.

Se un’arma poi vi piace in modo particolare e sentite di trovarvici bene, non fatevi spaventare dalla sua complessità ma continuate a utilizzarla per migliorare, nessuno nasce come esperto di Monster Hunter e soprattutto non bisogna essere perfetti per divertirsi con il fantastico gioco di Capcom.

Considerando i moveset, i pro e i contro di ciascuna arma descritti in precedenza, abbiamo stilato una selezione mirata per i neofiti, così da facilitare l'approccio iniziale al gioco:

Spada e Scudo

Martello

Spada Lunga

Lancia

Doppie Lame

Balestra Leggera

Indipendentemente dall'arma scelta, la prima cosa da fare se volete imparare a utilizzarla è andare nell’area d’addestramento che è raggiungibile dalla base nelle Piane ventose e impratichirvi con il trabiccolo di legno che può essere impostato anche per imitare gli attacchi dei mostri e la durezza della loro pelle.

Nelle opzioni di gioco troverete anche una comoda guida alle armi che vi spiega abilità e combo di base da utilizzare per ciascuna di loro, inoltre, se l’opzione è attivata, in cima a destra dello schermo vi sarà consigliato sempre la lista di comandi che possono seguire un attacco, così da capire che combo è possibile fare.

Le doppie armi

In Monster Hunter Wilds, per la prima volta è possibile portare con sé ben due armi in una missione grazie al Seikret che custodisce la seconda. Nuove opzioni strategiche si aprono dunque potendo puntare a varie combinazioni delle 14 armi presenti nel gioco.

Al momento molti cacciatori utilizzano una combinazione di un’arma status e un’arma danno come delle Doppie Lame in grado di infliggere paralisi insieme a uno Spadone o un Martello per poi colpire duro, oppure una combinazione tra un’arma a distanza e una da corpo a corpo per gestire le varie fasi dello scontro.

Alcuni poi portano due armi dello stesso tipo ma con diversi tipologie di danno, tra status, elementali e danno grezzo per affrontare determinati tipi di mostri con diverse debolezze o per diversi obiettivi. Le possibilità sono tantissime e sta a voi capire quale sia la miglior coppia da portare durante una caccia.