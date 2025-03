Monster Hunter Wilds: cosa sono le armi Artian e come funzionano

Uno degli aspetti che i giocatori di Monster Hunter amano molto è il continuo perfezionamento del proprio equipaggiamento, e questo è una costante in ogni capitolo della saga. In Monster Hunter Wilds, oltre alle classiche armi create con le parti dei mostri sconfitti, si aggiungono una nuova tipologia chiamata armi Artian completamente personalizzabili dal giocatore.

Il titolo, come spiegavamo nella nostra recensione, si apre soprattutto quando si finisce la campagna principale e si arriva alle missioni di Alto Grado, e proprio in questa fase che diventano disponibili queste inedite armi, vediamo dunque cosa sono nel dettaglio.

Cosa sono le armi Artian

Le armi Artian sono delle armi uniche all’interno di Monster Hunter Wilds, che è possibile creare utilizzando delle componenti ottenibili come ricompense nelle missioni. Per poterle sbloccare dovrete arrivare all’HR 20 e dovrete completare la missione della trama principale in cui vi viene richiesto di sconfiggere un Anjanath Tonante e un Lala Barina Temprato.

Una volta completata questa missione, nei vari biomi inizieranno a comparire dei mostri temprati che hanno come ricompense speciali proprio le componenti necessarie per creare le armi Artian. Per crearle vi basterà andare da Gemma e selezionare la nuova opzione che vi consentirà di fabbricarle unendo i vari pezzi a vostra disposizione.

Come funziona la creazione di un’arma Artian

Per creare un’arma Artian vi serviranno tre diverse componenti divise in quattro categorie: Lama Infranta, Tubo Schiacciato, Disco Incrinato e Dispositivo Arrugginito. A seconda della tipologia di arma che vorrete creare vi servirà una diversa combinazione di queste parti; ad esempio per una Spada Lunga avrete bisogno di una Lama e due Tubi, mentre per le Doppie Lame serviranno invece due Lame e un Disco.

Ogni pezzo che troverete potrà dare all’arma finale un bonus all’attacco o all’affinità, e sarà poi contraddistinto da un elemento o uno status. Se vorrete creare un’arma di un determinato elemento dovrete unire almeno due pezzi che lo posseggono, ad esempio un disco e un meccanismo che hanno la proprietà Fuoco, se poi ne metterete anche un terzo sempre di Fuoco potenzierete ulteriormente i danni elementali che l’arma Artian infliggerà, lo stesso vale per gli status. Se invece metterete insieme tre componenti ognuna con elementi diversi avrete un’arma che infliggerà del semplice danno fisico.

Le componenti per creare armi Artian possono essere di Rarità 6,7 e 8 ma per ottenere quelle di Rarità 8 dovrete sconfiggere i mostri più potenti del gioco come l’Arkveld o il Gore Magala Temprato. Sconfitto il Jin Dahaad nell’High Rank sarà possibile poi andare al Calderone di Fusione di Suja per poter fondere le parti di armi Artian che non vi servono e ottenerne di nuove casuali. Arrivando all’HR 100 potrete creare nel calderone anche parti di Rarità 8. In questo modo avrete un nuovo metodo per procurarvi le componenti che vi interessano.

Come fare l’upgrade delle armi Artian

Le armi Artian sono piuttosto forti, specialmente come armi elementali, ma la loro vera forza si sprigionerà al 100% soltanto una volta che le avrete potenziate al massimo. Sempre da Gemma infatti sarà possibile potenziarle fino a 5 volte utilizzando dei minerali speciali, solitamente ottenuti alla Forgeterna di Azuz nel Bacino Petrolifero come beni del festival. Questo sistema però vi darà troppi pochi materiali per potenziare le armi e il metodo principale è quello di trasformare i pezzi di mostro in eccesso nei minerali necessari. Questi sono quattro ognuno contraddistinto da un punteggio specifico:

Drearisite - 20 punti

- 20 punti Speclite - 100 punti

- 100 punti Argecite - 200 punti

- 200 punti Oricalcite - 300 punti

Per potenziare al massimo un’arma Artian di Rarità 8 avrete bisogno di 15.000 punti, ossia 50 pezzi di Oricalcite, e per crearne così tanti vi serviranno parecchi parti di mostro.

Gli upgrade ottenibili sono sempre casuali, e possono aumentare l’Attacco, l’Affinità, l’elemento, l’acutezza e la difesa. Essendo random bisognerà avere molta fortuna per ottenere i potenziamenti che vi serviranno e purtroppo, una volta potenziata un’arma Artian al massimo, non è possibile cambiare i potenziamenti ottenuti, ma dovrete crearne una nuova e potenziarla da capo sperando stavolta di ottenere i potenziamenti che vi servono. Sarà però possibile, sempre da Gemma, smontare un’arma Artian che non vi serve per ottenere una buona parte dei materiali usati per potenziarla (anche se non tutti quelli utilizzati in precedenza), così da risparmiare tempo in un nuovo tentativo di potenziamento per una nuova arma Artian.

Consigli per ottenere le migliori armi Artian del gioco

Le armi Artian hanno il potenziale di essere le più potenti del gioco, ma per arrivare a questo risultato bisognerà avere una fortuna tremenda.

Innanzitutto non perdete tempo a potenziare quelle di Rarità 6 e 7, una volta che potrete creare quelle di Rarità 8, queste diventeranno obsolete e potrete smontarle per ottenere del materiale per potenziare queste ultime.

Le armi Artian di Rarità 8, anche se non hanno nessuna abilità nativa come le armi ottenibili dalle parti di mostro, hanno tutte tre slot per i gioielli di livello 3, ossia quelli di grado massimo che nessuna arma ottenuta dai mostri ha. I gioielli di livello 3 si ottengono sempre dalle cacce di grado più alto e spesso li otterrete proprio mentre cercate componenti per la creazione delle armi Artian. Solitamente questi sono davvero potenti e possono anche avere due abilità insieme.

Se dunque avrete un po’ di fortuna con i gioielli di livello 3 ottenuti e in più otterrete dei buoni risultati con gli upgrade potrete avere tra le mani un’arma dalla potenza distruttiva incredibile.

Nella nostra esperienza abbiamo notato che le armi elementali o che infliggono status hanno statistiche potenzialmente più alte di quelle ottenute dai mostri, specialmente se gli upgrade girano per il verso giusto, mentre le armi attacco puro, anche se costruite con tre parti di attacco non raggiungono il livello di quelle classiche. Insomma si possono creare anche armi di danno fisico puro estremamente potenti, ma dovrete sperare di avere 5 potenziamenti tutti sull’attacco, cosa molto difficile da ottenere. Quelle elementali invece, con un mix di Attacco, Affinità ed elemento possono trasformarsi in armi davvero eccezionali, specialmente se supportate dai giusti gioielli.

Ora che sapete tutto delle armi Artian non vi resta che cacciare e tentare a costruirle fino all’ottenimento dell’arma perfetta!