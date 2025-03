Monster Hunter Wilds: guida ai mostri temprati e alle Indagini

Forte del suo enorme successo, Monster Hunter Wilds è ormai giunto a oltre 8 milioni di copie vendute, destinate senza alcun dubbio a salire. Sin da fine febbraio tantissimi cacciatori si cimentano nella caccia ai mostri del gioco, e ormai sono già moltissimi ad aver sperimentato l’High Rank o Alto Grado.

In questa seconda parte del gioco i mostri diventano più agguerriti e si cacciano soprattutto quelli trovati a vagare nei diversi biomi. Nell’High Rank, una volta superata una certa quest di trama, inizieranno poi a comparire i mostri temprati e frenetici, creature più potenti delle loro versioni normali in grado anche di dare più ricompense ai cacciatori. Vediamo dunque di approfondire le varie tipologie di mostro extra.

I mostri temprati e altre varianti

La cosa interessante di Monster Hunter Wilds rispetto agli altri capitoli del passato, è che le missioni facoltative sono molto meno impattanti sul gioco, soprattutto per il farming e le ricompense. Non è un caso se queste sono ridotte all’osso in questo titolo. Una volta arrivati all’High Rank, il focus sarà infatti quello di cacciare i mostri che appariranno casualmente nelle varie zone. Il motivo è semplice: questi hanno solitamente molte più ricompense, che vengono segnalate direttamente sulla mappa quando la si consulta.

Alcuni oggetti inoltre, sono ottenibili soltanto dai mostri trovati in questo modo, e quelli più potenti e unici hanno delle ricompense uniche. I mostri temprati ne sono un esempio. Dopo aver fatto la quest sbloccabile una volta raggiunto il Grado Cacciatore 20 in cui si affrontano un Anjanath Tonante Guardiano e un Lala Barina Temprato, inizieranno a comparire i mostri temprati.

Questi sono versioni potenziate dei normali mostri perché sono sopravvissuti a diversi combattimenti, e a provarlo ci sono delle cicatrici sul loro corpo. Un mostro temprato ha dunque più vita e fa più danno di uno normale, in più si potranno rompere le loro cicatrici esistenti trasformandole in ferite per ottenere materiali unici. Questi serviranno poi per ottenere parti delle Armi Artian nel Calderone di Fusione di Suja.

A proposito di Armi Artian, il modo principale per ottenere le parti di rarità 6,7 e soprattutto 8 sarà proprio quello di cacciare i mostri temprati, gli unici ad averle tra le ricompense quando appariranno nelle varie aree di gioco. Se avrete fortuna troverete anche mostri temprati che tra gli oggetti garantiti una volta sconfitti vi lasceranno anche parti di mostro rare, come le varie gemme e i gioielli di livello tre.

Tra i mostri speciali esistono anche i mostri frenetici, che si distinguono per essere molto più aggressivi delle loro controparti normali e per la possibilità di infettare il cacciatore con il virus del Gore Magala. La differenza è che questi hanno solitamente molta meno vita anche delle versioni base. Anche questi una volta sconfitti daranno dei materiali conosciuti come pietre frenetiche utilizzabili per creare certe armature.

Le indagini

Il metodo migliore per farmare decorazioni, parti di mostro o di Armi Artian nell’High Rank è tramite le Indagini. Una volta che avrete sconfitto qualsiasi mostro che incrocerete in giro per il mondo questi verranno salvati e tramite la spesa di un’irrisoria cifra di Punti Gilda potranno essere trasformati in Indagini. In realtà potrete salvare come Indagine qualsiasi mostro presente in una delle tante aree di gioco spendendo punti in più anche senza averlo cacciato.

Le Indagini sono preziose perché potrete salvare qualsiasi mostro che ha con sé un bel bottino di oggetti e ripeterlo per farmare più velocemente gli oggetti o le parti di mostro che vi servono. L’unico limite è che una volta fatta un’Indagine per tre volte questa scomparirà. Potrete salvare fino a un massimo di 50 Indagini in una volta sola, mentre il gioco terrà in elenco le ultime 16 cacce fatte in libertà che potranno essere poi trasformate in Indagini.

Sfruttare le Indagini è fondamentale per poter potenziare in maniera efficace le proprie armi e armature, se poi non avete l’indagine giusta per un determinato mostro, potete sempre cercare online e magari trovare qualche giocatore che sta facendo in multiplayer qualche indagine particolarmente ricca di ricompense.