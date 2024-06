Monopoly di Fortnite oggi a soli 27€: il TOP per i fan!

Per tutti gli appassionati di Fortnite, Amazon propone un'offerta imperdibile sul Monopoly di Fortnite a soli 27,25€ scontato dal prezzo originale di 37,99€. Questo gioco da tavolo è ispirato al celebre videogioco, dove l'obiettivo non è accumulare proprietà, ma sopravvivere agli avversari e agli elementi. Questa edizione in italiano è pensata per i fan e presenta località famose dal gioco come proprietà e i punti salute invece dei classici soldi di Monopoly. Con uno sconto del 28%, è il momento perfetto per aggiungerlo alla vostra collezione di giochi da tavolo classici!

Monopoly di Fortnite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monopoly di Fortnite rappresenta un acquisto consigliato per gli appassionati del videogame e per chi è alla ricerca di una variante dinamica e avvincente del classico gioco da tavolo Monopoly. Ideato per giocatori dai 13 anni in su, questa edizione unisce l'eccitazione della battaglia per la sopravvivenza tipica di Fortnite con il piacere strategico di Monopoly, rendendolo ideale per serate in famiglia, feste con amici e appuntamenti per gli appassionati di videogiochi. La possibilità di giocare in 2-7 persone lo rende estremamente versatile, capace di adattarsi a varie configurazioni di gruppo.

Avrete l'opportunità di rivendicare le famose località presenti nel videogioco, combattere gli avversari e sopravvivere per rimanere l'ultimo in gioco. A differenza del Monopoly tradizionale, qui non si accumulano proprietà per finanziarsi, ma si guadagnano punti salute per evitare di uscire dalla partita, offrendo un'esperienza ricca di tensione e strategia. Inclusi nella confezione troverete il tabellone, 27 costumi in cartoncino con basi dei personaggi, 15 carte Tempesta, 16 carte Luogo, 16 carte Forziere del bottino, 8 carte Muro, 1 dado numerato, 1 dado azioni con etichette, 110 gettoni di Punti Salute e la guida del gioco.

Attualmente disponibile al prezzo di 27,25€, rispetto all'originale di 37,99€, il Monopoly di Fortnite è l'acquisto perfetto per chi cerca di portare l'emozione del videogioco sul tavolo da gioco. Con il suo gameplay avvincente che combina fortuna e strategia, e il suo appeal per i fan di tutte le età, è un modo fantastico per trascorrere del tempo libero con famiglia e amici. Vi consigliamo di cogliere questa offerta per vivere l'esperienza di Fortnite in un modo completamente nuovo.

Vedi offerta su Amazon