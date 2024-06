Siete i migliori su Fortnite? Dimostratelo nella community challenge di Trust

Trust Gaming, che conoscete sicuramente come produttore di hardware per i videogiochi, ha annunciato una iniziativa che incuriosirà gli amanti di Fortnite e chi segue gli influencer Queen Giorgia, Efesto, Il Solito Mute ed EnderGirl404.

Parliamo infatti di alcuni tra i protagonisti di una speciale competizione online, ideata per individuare tra i loro follower i migliori giocatori che verranno poi scelti per formare le squadre che si affronteranno in una finale dal vivo agli eStudios di Milano.

In questo evento ad alto tasso di competizione, quindi, i quattro influencer ospiteranno delle sessioni di gioco di Fortnite con le proprie community, durante le quali selezioneranno i due giocatori migliori da invitare a unirsi alle loro squadre.

I selezionati avranno l'opportunità di partecipare alla grande finale a Milano, dove potranno non solo competere per il titolo di campioni, ma anche interagire direttamente con gli influencer e passare del tempo insieme a loro.

La finale si svolgerà agli eStudios di Milano, in Viale Filippetti 41 (zona Porta Romana), il 25 giugno 2024 a partire dalle 15:00. Qui saranno allestite postazioni dotate delle più recenti periferiche di Trust Gaming per ospitare la battaglia. I team, composti dagli influencer e dai due giocatori da loro scelti, si affronteranno in una serie di partite ad eliminazione diretta.

La squadra vincente sarà proclamata campione della Community Challenge di Trust Gaming. I fan, arrivando agli eStudios dalle 14:00, potranno assistere alla finale in diretta, sostenere i loro influencer preferiti e partecipare a un meet and greet con loro durante la serata.

Un'iniziativa che, ovviamente, ha dalla sua tutto l'entusiasmo di Trust: «Siamo entusiasti di organizzare questo evento per dare l’opportunità agli influencer e ai loro followers di avvicinarsi, condividere e vivere più attivamente l’emozione del gaming» ha commentato Geraldine Garzón, marketing manager Italy di Trust Italia. «Cerchiamo di dare supporto ad un’esperienza di divertimento e condivisione dove si potrà anche conoscere e provare tutta la nostra nuova linea di prodotti».

Non possiamo che augurare buon divertimento a tutti i partecipanti!