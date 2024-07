Monitor gaming Samsung Odyssey G4 a un prezzo SHOCK! (-91€)

State cercando un monitor da gaming di qualità per completare il vostro setup? Non perdetevi questa vantaggiosa offerta su Amazon per il Samsung Odyssey G4, ora disponibile con uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Con una risoluzione FHD e un pannello IPS, offre immagini nitide e colori vividi da qualsiasi angolazione. La compatibilità con Nvidia G-Sync elimina il ritardo nell'immagine, garantendo un'esperienza di gioco fluida. Ora potete acquistarlo al prezzo speciale di 183,99€, rispetto al prezzo originale di 274,99€. Approfittate di questa offerta per migliorare il vostro comfort e le vostre prestazioni di gioco con il suo design ergonomico e le tecnologie avanzate.

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G4 è ideale per i giocatori esigenti che cercano un'azione fluida e una qualità d'immagine impeccabile. Con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di soli 1ms (GtG), questo monitor è l'alleato perfetto per non perdere nemmeno un dettaglio durante le sessioni di gioco più intense. Le tecnologie FreeSync e G-Sync garantiscono un'esperienza di gioco senza interruzioni, ritardi o distorsioni, anche nelle scene più frenetiche e dettagliate.

Adattabile e progettato per il massimo comfort, il design ergonomico di Samsung Odyssey G4 consente di regolare facilmente l'angolo di visione, offrendo ore di gioco senza affaticare gli occhi o causare posture scomode. Inoltre, la funzione Auto Source Switch+ facilita ulteriormente l'esperienza di gioco, permettendo il passaggio automatico alla sorgente video attiva senza dover cercare manualmente l'ingresso corretto.

Attualmente disponibile a soli 183,99€, rispetto al prezzo originale di 274,99€, il Samsung Odyssey G4 è un'ottima opportunità per chi cerca un monitor da gaming di alta qualità a un prezzo conveniente. La combinazione di prestazioni eccezionali, compatibilità tecnologica avanzata e design funzionale lo rende un acquisto consigliato per migliorare l’esperienza di gioco e immergersi completamente in ogni partita.

Vedi offerta su Amazon