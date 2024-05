Questa SanDisk da 1TB, perfetta per Steam Deck, oggi al prezzo più basso di sempre

Siamo nel pieno della Amazon Gaming Week, con centinaia di prodotti legati al gaming in offerta nel catalogo di Amazon. Tra questi spicca la microSD SanDisk GamePlay da 1TB, perfetta per il mobile gaming o le console portatili come Steam Deck. Inizialmente venduta a 133,99€, ora è disponibile al minimo storico di soli 106,99€, garantendovi così un risparmio del 20%!

SanDisk GamePlay 1 TB, chi dovrebbe acquistarla?

Questa microSD è l'ideale per gli appassionati di gaming che vogliono espandere la capacità di archiviazione dei loro dispositivi mobili o di console come Steam Deck o ROG Ally, in modo da poter tenere installati molti più giochi: con una capacità enorme di 1 TB, è infatti perfetta per archiviare una vasta collezione di giochi senza preoccuparsi dello spazio disponibile. La velocità fino a 190 MB/s in lettura e fino a 130 MB/s in scrittura assicura tempi di caricamento minimi e, una volta lanciato il gioco, potete semplicemente godervelo. In questo modo, potrete installare molti più titoli anche su una Steam Deck che magari di suo ha solo 64 o 256 GB di SSD.

La funzionalità di classe A2 per il multitasking garantisce un'esperienza di gioco fluida e integrata, passando facilmente dalla partita alla chat e alle app sociali. Inoltre, per chi ama registrare e condividere le proprie sessioni di gioco, la capacità di registrazione in 4K UHD della SanDisk GamePlay offre anche la qualità necessaria per creare video YouTube o contenuti per i social.

Insomma, la SanDisk GamePlay è la scelta perfetta per i gamer che cercano la massima capacità di archiviazione e velocità, con un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Considerando che oggi la trovate a un prezzo super ridotto, non possiamo che raccomandare l'acquisto a chi sta cercando di ampliare lo spazio di archiviazione del proprio dispositivo.

