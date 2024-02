Il COMODISSIMO Mini PC Teclast ora costa solo 189€!

Ora le dimensioni die PC sono davvero ridotte rispetto a qualche anno fa: così ridotte che potete perfino mettervi in borsa un Mini PC capace di farvi lavorare serenamente, peraltro a un costo davvero ridotto. Lo dimostra il mini PC Teclast N20 Pro, che in questo momento trovate in sconto su Amazon grazie a un coupon che ne taglia il prezzo di ben 90€: significa che sarà vostro spendendo solo 189,99€, con un bel risparmio rispetto agli abituali 279,99€!

Mini PC Teclast N20Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TECLAST Mini PC N20Pro si presenta come una scelta ideale per una vasta gamma di utenti che cercano potenza e versatilità in uno spazio compatto. Dotato di un robusto processore Intel Alder Lake N95, con una potenza di elaborazione fino a 3,4 GHz, e una generosa memoria di 16GB DDR4 insieme a un SSD M.2 da 512GB, espandibile fino a 1TB, questo mini PC è adatto sia per professionisti che per chi cerca un sistema per il tempo libero, con la possibilità di gestire anche sessioni di gioco meno intense.

La capacità di riprodurre video in 4K UHD, le diverse porte, tra cui dual HDMI, USB 2.0 e 3.0, e le connettività avanzate Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 lo rendono particolarmente adatto per chi necessita di collegare più schermi o dispositivi esterni, assicurando una produttività e un intrattenimento senza compromessi. La silenziosità del sistema di raffreddamento contribuisce a creare un ambiente di lavoro o di svago piacevolmente tranquillo.

In sintesi, se state cercando un mini PC che offra un buon rapporto qualità-prezzo, compattezza ed elevate prestazioni in un corpo davvero versatile, l'offerta su Amazon, con il coupon sconto di 90 euro proposto dallo store, è sicuramente una opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Nota: ricordatevi di attivare il coupon nella pagina del prodotto per ottenere uno sconto aggiuntivo di 90€, prima di procedere con l'acquisto.

