Mini PC TECLAST N20 a 180€: design compatto e potenza!

Affare del giorno: il mini PC TECLAST N20 è oggi disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 179,99€ invece di 269,99€, permettendovi di risparmiare oltre il 33% sull'acquisto. Questo mini PC dalle dimensioni compatte offre alte prestazioni grazie al processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, supportato da 16GB di RAM DDR4 e un SSD PCIE da 512GB per un'avviamento rapido dei programmi. È dotato di un supporto per la riproduzione di video 4K e può connettere fino a tre monitor, facendolo diventare il compagno ideale per l'home office, l'intrattenimento domestico o i viaggi di lavoro. In più, la sua struttura prevede un sistema di raffreddamento efficiente per garantire la longevità del prodotto in un ambiente silenzioso.

Mini PC TECLAST N20, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC TECLAST N20 è l'alleato perfetto per professionisti e appassionati di tecnologia che sono sempre in movimento e cercano una soluzione potente, ma compatta. La sua struttura sottile e leggera lo rende ideale per chi ha bisogno di un dispositivo facilmente trasportabile, senza rinunciare alle prestazioni. Equipaggiato con 16GB di RAM DDR4 e un SSD PCI-e 3.0 da 512GB, vi garantirà una navigazione web velocissima, ottima per l'home office, lo streaming video in 4K, e una gestione fluida delle applicazioni multimediali. Inoltre, la possibilità di collegare fino a tre monitor 4K lo rende una scelta eccellente per i professionisti della grafica e per chi necessita di ampi spazi di lavoro virtuali.

Dotato di un processore Intel Celeron N5095, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, e molteplici porte, tra cui HDMI e USB 3.2, il mini PC TECLAST N20 si adatta a qualsiasi scenario, sia per lavoro, intrattenimento domestico o navigazione web. Con il suo raffreddamento efficiente garantito da una ventola silenziosa, questo mini PC promette prestazioni elevate mantenendo un ambiente di lavoro silenzioso. Se cercate un dispositivo con dimensioni ridotte, prestazioni solide e versatilità, il mini PC TECLAST N20 rappresenta una scelta sensata e vantaggiosa.

Offerto ad un prezzo di soli 179,99€ invece di di 269,99€, il mini PC TECLAST N20 offre un'incredibile combinazione di prestazioni, portabilità e convenienza. Se siete professionisti in cerca di un dispositivo affidabile per l'ufficio o appassionati di multimedia alla ricerca di un centro di intrattenimento domestico, questo mini PC rappresenta una scelta ideale. La sua capacità di supportare tre display 4K e le opzioni di connettività avanzate sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un investimento valido. Consigliamo l'acquisto del TECLAST N20 per la sua efficienza, il design compatto e l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Vedi offerta su Amazon