È il 19 marzo e, come ben sapete, oggi si celebrano i papà, quelle figure a metà tra genitore e supereroe a cui ciascuno di noi è estremamente legato. Con il tempo i padri si sono ritagliati uno spazio sempre più ampio anche nell'universo dei videogiochi e ci sono degli ottimi titoli che concentrano il loro comparto narrativo proprio sulla presenza di una figura paterna.

Quali sono, allora, i migliori da recuperare per vivere al massimo questa giornata e, perché no, da giocare fianco a fianco con vostro padre? Ecco la nostra selezione dei migliori videogiochi sui papà!

I migliori videogiochi sui papà

God of War

Tutte le difficoltà di crescere un figlio

Kratos è sempre stato un uomo irruente, i fan della serie lo sanno fare: così, nell'ultimo e più recente videogioco della saga – in attesa del misterioso Ragnarok – lo abbiamo visto alle prese con una sfida ben più difficile di quelle dei videogiochi precedenti. L'ammazza-dei, infatti, in God of War è padre e deve prendersi cura di suo figlio Atreus, in un mondo ostile, norreno e pieno di pericoli. Sarete all'altezza delle aspettative di vostro figlio?

The Walking Dead

Che importa se non è davvero tua figlia?

Lee sta cercando una nuova possibilità in un mondo dove ha commesso tanti errori. E in un mondo senza speranza. Probabilmente l'umanità non ha più nessun domani, ma quando hai la possibilità di salvare una bambina dalla crudeltà, la piccola Clementine, come fai a non vedere la tua occasione per diventare finalmente un uomo migliore? Lee la vede, ed è qui la magia dell'originale The Walking Dead di Telltale.

BioShock

Il tuo Big Daddy

Sappiamo cosa state per dire: inserire Big Daddy di BioShock tra i migliori papà dei videogiochi ha un qualcosa di curioso, ma diciamoci la verità: questa selezione potrebbe mai esistere senza di lui e senza il suo peculiare rapporto con le Sorelline? Ovviamente no, quindi approfittatene per mettere le mani su questo ottimo franchise.

Heavy Rain

Diventare un padre migliore

Ethan Mars commette degli errori e cerca in tutti i modi di porvi rimedio. Anche a quelli che rimediabili non so. Il protagonista di Heavy Rain potrebbe essere considerato tanto uno dei migliori papà dei videogiochi, quanto uno dei peggiori: il suo destino, nell'avventura narrativa più famosa di Quantic Dream, è nelle vostre mani, quando il misterioso killer dell'origami si abbatte sulla sua famiglia. Cosa siete disposti a fare per prendervi cura di vostro figlio?

The Last of Us

Un padre disposto a tutto

La vita vi ha fatto del male e voi siete più arrabbiati che mai. Il mondo è alla deriva e non è che ve ne freghi nemmeno troppo, per voi l'importante è arrivare almeno a domani. Il resto dell'umanità può anche andare al diavolo. Fino a quando la vostra vita da contrabbandieri sotto legge marziale non viene scossa da una consegna inaspettata: una ragazzina. Voi siete Joel e la ragazzina è The Last of Us.

Death Stranding

Paternità recuperata

In Death Stranding si vestono i panni di Sam Porter Bridges, un corriere che cerca di consegnare beni di prima necessità alle persone in un mondo post-apocalittico dove tutti sono costretti a vivere separati. Nel suo percorso, Sam si prende però cura di un BB, un bambino all'interno di un contenitore che da tutti viene trattato come uno strumento da lavoro, ma non da lui. Nel corso del gioco, il rapporto di Sam e il BB viene esplorato e approfondito, svelandoci perché il corriere si lega così tanto al piccolo e che impatto avrà questa sua distopica paternità sulla sua vita.