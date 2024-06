McLaren MP4/4 e Ayrton Senna LEGO a soli 67€: DUE LEGGENDE!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'offerta imperdibile su Amazon per il set LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna, un'esclusiva replica in scala della famosa monoposto F1. Rivivete i momenti iconici di Ayrton Senna con questo set che include 693 pezzi, presentando caratteristiche avanzate e dettagli incredibili. Ideale per gli appassionati di automobilismo e mattoncini LEGO, ora è disponibile a 67,50€ invece di 79,99€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 16%. Un'occasione da non perdere per arricchire la propria collezione o per fare un regalo speciale.

Set LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna è una scelta ideale per gli adulti appassionati di motorsport e del collezionismo di modellini di auto. Perfetto per chi cerca un'attività rilassante ma stimolante, questo set va incontro alle esigenze di costruzione dettagliata offrendo ore di impegno con un risultato finale che è soddisfacente e spettacolare. Grazie alla sua fedeltà nella riproduzione, completa di sterzo funzionante, sospensioni push rod, alettone posteriore regolabile e altri dettagli tecnici, questo modello saprà catturare l'attenzione degli appassionati di Formula 1 e in particolare dei sostenitori della leggendaria figura di Ayrton Senna.

Le dimensioni del modellino completato sono di 12 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza, rendendolo il pezzo forte della vostra collezione o un'ottima decorazione per scrivanie o mensole in casa o in ufficio. Inclusi nel set trovate anche un espositore con le statistiche della McLaren MP4/4 e un podio per esporre la minifigure di Ayrton Senna, accompagnata da una sua celebre citazione.

In offerta speciale a 67,50€ anziché 79,99€, il set LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti dei modellini di auto da costruire e dei grandi personaggi della Formula 1. Con la sua ricchezza di dettagli, promette ore di divertimento nella costruzione e stupende opportunità di esposizione. È il regalo ideale per commemorare leggende dello sport o come incentivo per avvicinarsi al mondo del modellismo con una delle auto più iconiche della storia della F1.

