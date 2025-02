Magic The Gathering x Final Fantasy: partono i PREORDER su Amazon! Affrettatevi!

La collaborazione tra Magic: The Gathering e Final Fantasy è finalmente realtà! Come vi abbiamo riferito ieri, a partire dal 13 giugno 2025, gli attesissimi Commander Decks ispirati alla celebre saga JRPG arriveranno ufficialmente sul mercato. Però, potete assicurarvi subito un pezzo da collezione effettuando il preordine su Amazon, evitando il rischio di esaurimento delle scorte.

Kit Magic The Gathering x Final Fantasy, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa esclusiva edizione speciale include quattro mazzi pre-costruiti da 100 carte, ciascuno ispirato a un capitolo iconico della saga: Final Fantasy VI, VII, X e XIV. Ogni deck vanta un tema unico e propone carte esclusive, arricchite da illustrazioni inedite che omaggiano i protagonisti e le ambientazioni più amate della serie.

Tra i personaggi chiave di questi mazzi troviamo Cloud Strife, Tidus, Terra e Y’shtola, ciascuno con abilità e meccaniche di gioco personalizzate, in perfetta sintonia con il loro ruolo nei rispettivi capitoli. Wizards of the Coast ha collaborato direttamente con Square Enix per garantire che ogni dettaglio delle carte rispecchi fedelmente l'essenza di Final Fantasy.

I nuovi mazzi Commander di Magic: The Gathering x Final Fantasy sono disponibili al prezzo di 70€, mentre il kit iniziale è acquistabile a 19€. Per i veri appassionati, è disponibile anche il box di buste play, proposto a 210€.

Magic: The Gathering e Final Fantasy si incontrano in un crossover imperdibile per ogni fan di entrambe le saghe!

