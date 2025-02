Final Fantasy incontra Magic: The Gathering

Il mondo di Final Fantasy si fonde con quello di Magic: The Gathering in una nuova edizione di Commander Decks, che sarà lanciata a giugno 2025.

Quattro giochi della saga, tra cui Final Fantasy VI, VII, X e XIV, sono protagonisti dei nuovi mazzi pre-costruiti, ciascuno contenente 100 carte, alcune inedite e altre con arte che rielabora personaggi e scenari iconici, come riportato anche da IGN US.

Ogni mazzo è tematico, incentrato su un singolo titolo della serie, e offre ai fan un'esperienza unica, con carte che riflettono i momenti più amati dei giochi.

Cloud, Tidus, Terra e Y'shtola sono i protagonisti principali, con le loro abilità e storie adattate al gioco di carte.

La scelta di questi giochi è stata dettata dalla popolarità dei titoli e dalla ricchezza della lore, con il team di Wizards of the Coast che ha voluto includere personaggi e tematiche che rispecchiano le dinamiche di Magic: The Gathering (che trovate su Amazon).

Il set includerà sia una versione standard dei mazzi (al costo di 69,99 dollari) che una Collector’s Edition (al costo di 149,99 dollari), con una finitura speciale in Surge foil. Non sono stati al momento rivelati i dettagli per il mercato italiano.

È affascinante vedere come due colossi come Final Fantasy e Magic: The Gathering si incontrino, creando una fusione che celebra non solo i giochi, ma anche la passione dei fan.

Ogni deck promette di essere un pezzo da collezione per i fan di entrambi i mondi, con una cura speciale nella scelta dei personaggi e nella progettazione delle meccaniche di gioco.

Sono davvero curioso di scoprire come Magic renderà omaggio ai leggendari protagonisti della saga targata Square.

Restando in tema, avete letto che è ritornata in auge l'idea di un film su Magic: The Gathering, con tanto di serie TV e "altri prodotti" in arrivo da Hasbro e Wizards?