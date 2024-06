Magic: l'edizione dedicata ad Assassin's Creed sta andando A RUBA!

Magic: The Gathering ha recentemente lanciato un'edizione speciale dedicata all'iconica saga di Assassin's Creed, e i fan di entrambe le serie non hanno perso tempo ad assicurarsi le nuove carte. Su Amazon, è possibile acquistare la confezione di 24 buste da sette carte a soli 154,19€, rispetto al prezzo consigliato di 168€, con uno sconto dell'8%. Inoltre, il kit iniziale, che comprende due mazzi pronti per essere usati, è disponibile a 18,90€. Vi ricordiamo che sono aperti anche i preorder del prossimo capitolo della celeberrima serie Ubisoft, ovvero Assassin's Creed Shadows. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Magic The Gathering: Assassin's Creed, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione speciale di Magic: The Gathering dedicata ad Assassin's Creed è un acquisto imperdibile per diversi tipi di giocatori. Innanzitutto, è perfetta per i fan di Assassin's Creed che desiderano vedere i loro personaggi preferiti in un nuovo contesto strategico e visivamente affascinante. Anche i veterani di Magic troveranno in queste nuove carte un'opportunità per arricchire le proprie collezioni con elementi unici e potenti, introducendo nuovi temi e meccaniche di gioco.

Inoltre, i neofiti che vogliono avvicinarsi al mondo di Magic troveranno nel kit iniziale una porta d'ingresso ideale, grazie ai mazzi pre-costruiti e alle guide introduttive che facilitano l'apprendimento delle regole. Infine, i collezionisti apprezzeranno le illustrazioni dettagliate e le carte rare che aggiungono un valore estetico e storico alla loro raccolta.

Il kit iniziale include due mazzi da 60 carte ciascuno, pronti per essere usati. Potete avviare la vostra iniziazione con il mazzo blu-nero ed eliminare la concorrenza con l’assassino esperto, Ezio, oppure armarvi del mazzo bianco-rosso per schiacciare i vostri nemici con la fanciulla scudiera vichinga, Eivor. Questo set è perfetto per la vostra prima partita a Magic, per insegnare ad amici e familiari, o semplicemente per una serata di gioco divertente.

Con il kit iniziale, è possibile imparare a giocare a Magic in modo semplice e divertente. L'inserto sulle regole incluso aiuta i nuovi giocatori a comprendere le meccaniche di gioco, permettendo loro di entrare subito in azione e rivendicare la vittoria. Ogni mazzo include anche 2 carte rare mitiche (di cui 1 con trattamento foil splendente) e 8 carte rare, dando il via alla vostra collezione con elementi di grande valore.

Questa offerta su Amazon rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan di entrambe le serie, unendo due mondi straordinari in un'esperienza di gioco unica e coinvolgente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e preparatevi a vivere avventure epiche con Magic: The Gathering e Assassin's Creed!

