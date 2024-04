Oggi la Collector's Edition di Made in Abyss costa la metà!

Se siete amanti della serie Made in Abyss e stavate aspettando una buona occasione per portare a casa la Collector's Edition di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, potreste averlas appena trovata. In questo momento, infatti, potete portarla a casa in edizione PS4 risparmiando addirittura il 48%, con quindi un prezzo di 46,44€ – molto ridotto, rispetto ai canonici 89,99€. Al suo interno troverete diversi bonus, trail poster ufficiale in tessuto e lo speciale quaderno con gli artwork degli sviluppatori, ricco di informazioni sull'universo di gioco.

Made In Abyss - Collectors Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Coloro che amano la saga Made in Abyss o che sono generalmente appassionati di giochi di ruolo votati all'avventura, potrebbero trovare in Binary Star Falling into Darkness un'esperienza interessante e coinvolgente. Questa edizione speciale permette di vivere le vicende di Riko e Reg ripercorrendo le caratteristiche chiave della serie animata, ma con una trama inedita che approfondisce i misteri dell'Abisso. E in questo caso si porta a casa non solo il gioco in copia fisica per PS4, ma anche il poster in tessuto (60 x 90 cm, quindi piuttosto ampio) e lo speciale quaderno ricco di artwork e dettagli sul gioco, realizzando direttamente dagli sviluppatori.

All'interno del taccuino troverete infatti informazioni sulle creature che incontrerete nel mondo di gioco, ma anche su equipaggiamenti e reliquie in cui potrete imbattervi. Inoltre, grazie alla possibilità di scegliere fra audio e testi in giapponese o inglese e di godere di scene completamente doppiate dal cast dell'anime, questa edizione vuole coinvolgere anche i puristi – che rimarrebbero straniti dal sentire voci diverse per i loro protagonisti preferiti.

Insomma, considerando il corposo risparmio pari a quasi metà del prezzo di listino, quella di oggi è un'ottima occasione per arricchire la vostra collezione di videogiochi dedicati al mondo degli anime, oltre che per gli amanti di Made in Abyss che vogliono seguire i loro eroi preferiti in un'avventura interattiva, con tanto di gadget pregiati previsti dalla Collector's Edition.

Vedi offerta su Amazon