Logitech G923 Trueforce, il volante perfetto per gli appassionati di simulazione, oggi IN SCONTO!

Se siete appassionati di simulazioni di guida e cercate un'esperienza realistica senza compromessi, non potete perdere questa imperdibile offerta su Amazon: il Logitech G923 Trueforce è disponibile a soli 254,99€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo più basso recente di 274,99€. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per elevare la vostra postazione di gioco con un volante professionale che farà la differenza nelle vostre sessioni di gaming. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori volanti gaming per ulteriori consigli.

Logitech G923 Trueforce, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G923 Trueforce è molto più di un semplice volante da gioco: è un autentico simulatore di guida che porta l'esperienza ad un nuovo livello grazie alla sua tecnologia Trueforce. Questa innovazione si connette direttamente ai motori dei giochi, garantendo una risposta ad alta definizione che viene elaborata 4.000 volte al secondo. In questo modo, ogni curva, ogni accelerazione e ogni frenata saranno percepiti con un realismo senza pari, permettendovi di immergervi completamente nelle corse più intense.

Se siete alla ricerca di prestazioni elevate, il G923 non deluderà le vostre aspettative. Grazie alla doppia frizione programmabile, avrete la possibilità di ottenere partenze più pulite e rapide, proprio come su una vera auto da corsa. Inoltre, il contagiri a LED integrato e i controlli di gioco direttamente sul volante vi permetteranno di monitorare la vostra velocità senza distogliere lo sguardo dalla pista, garantendo un controllo ottimale durante ogni gara.

Il pedale del freno progressivo e il selettore rotativo a 24 posizioni vi offrono una precisione senza precedenti, rendendo ogni staccata ancora più precisa. Questo volante è compatibile con PlayStation 5, PS4 e PC, assicurandovi la massima versatilità per godervi i migliori titoli di corse disponibili sul mercato.

Oltre alle sue incredibili prestazioni, il Logitech G923 Trueforce colpisce per il suo design curato e i materiali di alta qualità. Il volante è rivestito in pelle nera cucita a mano, mentre i pedali in metallo lucido garantiscono resistenza e durabilità nel tempo. Questo volante è progettato per offrire un'esperienza di guida che non solo si avvicina, ma supera quella reale. Inoltre, il G923 è un prodotto attento all'ambiente, realizzato con il 52% di plastica riciclata post-consumo, ottenendo anche la certificazione a zero emissioni.

Attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 254,99€, questo volante rappresenta un investimento ideale per chi desidera portare la propria esperienza di gioco su un altro livello. Approfittate subito di questa offerta limitata e preparatevi a vivere le vostre gare preferite come mai prima d'ora.

Vedi offerta su Amazon