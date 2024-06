Lies of P per PS4 oggi vi costa 42€: OFFERTA a tempo!

Mentre aspettate l'uscita dei pre-order di Star Wars Outlaws e di Assassin's Creed Shadows, oggi vi consigliamo un'offerta a tempo su Lies of P per PS4, disponibile su Amazon. Vi immergerete nei panni del burattino P, esplorando le rovine della città di Krat, interagendo con creature sopravvissute e creando armi da materiali ritrovati. Più bugie direte, più diventerete umani, esplorando la complessità di scelte narrative profonde. Originariamente a 52,99€, ora potete avere questa avventura a soli 41,99€, risparmiando il 21%. Non perdete l'opportunità di vivere questa rivisitazione oscura della celebre storia di Pinocchio a una cifra così vantaggiosa.

Lies of P per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Lies of P (ecco la nostra recensione) è un acquisto fortemente consigliato per gli appassionati del genere action soulslike, e per chi è affascinato da una narrazione profonda e ispirata a classici della letteratura. Grazie al suo contesto nell'era della Belle Époque, ricca di dettagli e storie nascoste tra le rovine di una città sconvolta, questo gioco rappresenta un'avventura ideale dai 16 anni in su che cercano un'esperienza che sfida la loro abilità strategica e di combattimento ma anche la loro capacità di navigare in una trama densa di scelte morali. La particolarità di Lies of P per PS4 sta nella sua capacità di trasportare il giocatore in un mondo dove le bugie hanno il potere di trasformare il protagonista, incidendo su sviluppi e dinamiche delle partite.

Lies of P è un avvincente gioco che presenta una storia ricca e coinvolgente, basata sulla famosa fiaba di Pinocchio. Ambientato nell'era della Belle Époque, vi immerge in un mondo dove vestirete i panni di P, un burattino che cerca di diventare umano attraverso le sue azioni e decisioni. Mentre esplorate la città di Krat, dovrete affrontare nemici, creare armi con i materiali raccolti e interagire con le creature sopravvissute, scegliendo tra la verità e la menzogna per influenzare il vostro destino. Con meccaniche che includono la personalizzazione dell'equipaggiamento e lo sviluppo di uno stile di combattimento unico, Lies of P offre un'esperienza davvero coinvolgente.

Con uno sconto dal prezzo originale di 52,99€ a soli 41,99€, Lies of P rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati del genere soulslike e per chi cerca una storia ricca di atmosfera. Grazie ai suoi intricati sistemi di combattimento, al mondo oscuro ma elegante e alle scelte narrative che hanno un reale impatto sullo svolgimento degli eventi, vi consigliamo di immergervi in questa avventura reinventata di Pinocchio se cercate una sfida appassionante da affrontare.

