LEGO e Minecraft si fondono insieme, in questo set BELLISSIMO e SCONTATISSIMO!

Amanti di Minecraft, questa è l'occasione perfetta per portare il vostro videogioco preferito nel mondo reale! Su Amazon, il set LEGO Minecraft La Casa del Mooshroom è disponibile a soli 42,49€, grazie a uno sconto del 15%. Non lasciatevelo scappare!

Questo set è un regalo ideale per bambini e bambine a partire dagli 8 anni, ma piacerà anche agli adulti che amano il famoso videogioco. La Casa del Mooshroom offre un'esperienza di costruzione ricca di dettagli: una grande casa a forma di fungo su un'isola con una piccola fattoria, accessori realistici e tanti personaggi tratti dal mondo di Minecraft. Tra questi, troverete Steve, un mushroom rosso, un baby mushroom rosso, un mushroom marrone, un gatto calico e persino un fantasma volante ostile.

Oltre alla costruzione, il set invita a un gioco creativo senza limiti. Potrete esplorare l’interno della casa sollevando il tetto, aprire la parete per scoprire uno scrigno del tesoro nascosto, coltivare colture e andare a pescare in barca. Gli accessori inclusi, come una canna da pesca, una spada di netherite, un banco da lavoro e una cassa piena di sorprese, arricchiscono l’esperienza di gioco e permettono ai piccoli costruttori di ricreare le loro avventure preferite del videogioco. Grazie all'app LEGO Builder, il processo di costruzione è intuitivo e divertente, con istruzioni 3D interattive per ingrandire e ruotare i modelli.

Non fatevi scappare questa fantastica opportunità! Il set LEGO Minecraft La Casa del Mooshroom è in offerta su Amazon a soli 42,49€, perfetto per un regalo di compleanno o per arricchire la vostra collezione. Approfittate dello sconto prima che sia troppo tardi!