Launch Limited Edition di Tekken 8 a 59€: risparmio del 26%!

La Launch Limited Edition di Tekken 8 per PS5 è oggi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 58,99€, rispetto al costo originale di 79,99€, permettendovi di risparmiare il 26%. Questa edizione limitata include il gioco completo, una piastra metallica "Catena Infiammata" e stickers della corporazione, rendendola un'aggiunta imperdibile per gli appassionati della saga. Affrontate il vostro destino nell'ultimo capitolo della tragica saga delle linee di sangue Mishima e Kazama, con 32 combattenti pronti a sfidarsi. La versione introduce gameplay nuovi ed entusiasmanti, una modalità Arcade Quest rivisitata e ampie opzioni di personalizzazione. Preparatevi a dominare i vostri avversari e a immergervi nell'esperienza di gioco più intensa fino ad ora.

Tekken 8 - Launch Limited Edition (Day 1 Edition) per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 è consigliato per gli appassionati di videogiochi d'azione e combattimento che cercano di immergersi in esperienze grafiche di nuova generazione e per i fan di lunga data della serie Tekken pronti a continuare la saga delle linee di sangue Mishima e Kazama. Con 32 combattenti, questo capitolo offre non solo una storia coinvolgente che fa proseguire le rivalità padre-figlio con Jin Kazama che sfida il suo destino affrontando suo padre Kazuya Mishima, ma anche un gameplay rivisitato con l'introduzione di tattiche aggressive e il sistema "Heat" che porta la battaglia a un livello completamente nuovo.

È particolarmente consigliato per quei giocatori che apprezzano la personalizzazione e il coinvolgimento nelle battaglie quanto la narrazione. Grazie alla modalità Arcade Quest, i giocatori possono creare il proprio avatar e sfidare i rivali in diverse arene, mentre le ampie opzioni di personalizzazione permettono di modificare l'esperienza di gioco secondo le proprie preferenze. Per chi cerca un titolo con narrazione profonda e meccaniche di gioco innovative, Tekken 8 rappresenta un'aggiunta indispensabile alla vostra collezione per PS5.

Offerto a 58,99€ invece di 79,99€, Tekken 8 (Launch Limited Edition) per PS5 offre un'esperienza di gioco insuperabile per i fan del genere e i novizi. Questa edizione limitata include, oltre al gioco, una piastra metallica "Catena Infiammata" e stickers esclusivi. Vi consigliamo di afferrare questa occasione, per vivere in prima persona l'ultimo capitolo di una saga leggendaria, arricchito da una grafica sbalorditiva e un gameplay rivoluzionario. Non lasciatevi sfuggire questa edizione limitata, perfetta sia per i collezionisti che per i nuovi giocatori pronti a mettere alla prova il loro destino.

Vedi offerta su Amazon