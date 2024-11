Lanciati nella carriera di calciatore con FC 25, oggi SCONTATISSIMO!

Oggi su Amazon trovi un’ampia selezione di sconti per gli amanti dei videogiochi, e tra le offerte spicca FC 25 per PS5 al prezzo speciale di 49,97€ invece di 79,99€. Questa edizione include il gioco completo, con un sistema tattico e dei ruoli rinnovato grazie a FC IQ, oltre alla nuova modalità Rush 5 vs 5. Con miglioramenti significativi per i portieri e nuove opportunità per vincere, FC 25 si conferma un titolo di riferimento per Ultimate Team e la modalità Carriera.

FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, FC 25 è il gioco ideale per gli appassionati di calcio che desiderano un’esperienza completa e immersiva del mondo professionistico. Il sistema avanzato di gestione tattica FC IQ permette di personalizzare formazioni e strategie, offrendo una sfida profonda e appagante. Potrai guidare la tua squadra verso il successo nei campionati maschili e femminili, sperimentare partite veloci e adrenaliniche con la nuova modalità Rush 5 vs 5 e vivere una carriera intensa.

Il gameplay evoluto introduce miglioramenti nei portieri, strategie più realistiche e un’IA innovativa che rende ogni partita unica. Anche se permangono piccoli limiti, come l’efficacia dei lanci lunghi e l’assenza di alcune licenze, FC 25 rimane un punto di riferimento per i fan del calcio.

A soli 49,97€, FC 25 offre una combinazione di innovazione tattica, gameplay realistico e modalità avvincenti come Ultimate Team e Carriera. Nonostante qualche pecca minore, il titolo rappresenta un must-have per chi cerca un’esperienza calcistica completa e strategica. Non perdete l’occasione di farlo vostro a un prezzo imbattibile!

