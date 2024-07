Lamborghini Sián FKP 37 LEGO a solo 374€: DA COLLEZIONE!

La splendida Lamborghini Sián FKP 37 LEGO è attualmente in offerta su Amazon a soli 374,45€, rispetto al prezzo originale di 449,99€. Questa eccezionale riduzione di prezzo pari al 17% offre un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di modellismo e auto sportive. Provate l’inconfondibile potenza e look della Lamborghini Sián FKP 37 LEGO, un kit di costruzione che cattura fedelmente l'essenza dell'iconica auto con la sua attraente livrea verde limetta e cerchi dorati. Perfetto come regalo o come pezzo da esporre, questo modello, ricco di dettagli realistici come il motore V12 con pistoni mobili e le portiere ad ala di gabbiano, promette di fornire ore di intrattenimento e soddisfazione. A proposito,

Lamborghini Sián FKP 37 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Lamborghini Sián FKP 37 LEGO è l'ideale per gli appassionati di automobili sportive e dei mattoncini. Questo kit non è semplicemente un giocattolo, ma un vero e proprio modello da collezione che soddisfa l'esigenza di affrontare una sfida di costruzione complessa e gratificante, rivelandosi perfetto per gli adulti che desiderano immergersi in ore di montaggio accurato e dettagliato. Grazie ai suoi 3.696 pezzi, offre una riproduzione fedele dell'iconica Lamborghini Sián FKP 37, con dettagli come la trasmissione sequenziale a 8 rapporti, il cofano anteriore e posteriore apribili, freni a disco dettagliati, cerchi dorati e le inconfondibili portiere ad ala di gabbiano, che ne fanno una vera gioia sia da costruire che da esporre.

Questo modello in scala 1:8 vanta dettagli straordinari come la trasmissione sequenziale a 8 rapporti, porta a forbice, sterzo funzionale, sospensioni anteriori e posteriori, un motore V12 con pistoni mobili, freni a disco e spoiler posteriore mobile. Inclusa nella confezione troverete un volume rilegato con le istruzioni di montaggio, immagini esclusive e interviste, aggiungendo ulteriore valore a questo kit di costruzione. L'auto completata misura 13 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.

Con un numero di serie unico per accesso a contenuti online esclusivi e un opuscolo per collezionisti, questo modello non solo arricchisce la vostra collezione, ma invita ad un viaggio esclusivo nel mondo LEGO e Lamborghini. Raccomandiamo l'acquisto per la sua capacità di combinare passione per il modellismo, amore per le auto sportive e l'orgoglio di completare un capolavoro di ingegneria. Un investimento che vale ogni centesimo: oggi è in offerta a 373,45€ invece di 449,99€.

