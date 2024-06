La storia dei videogame in 64 oggetti: un libro pieno di curiosità

Per gli appassionati della cultura videoludica, Amazon offre oggi il libro La storia dei videogame in 64 oggetti a soli 37,05€, rispetto al prezzo originale di 39€. Questo libro vi porta in un viaggio attraverso l'evoluzione dei videogiochi, dai primissimi esperimenti fino ai titoli moderni. Dagli esperti della World Video Game Hall of Fame, scoprite come i videogiochi hanno rivoluzionato l'intrattenimento e influenzato la nostra società. Vi ricordiamo che se siete clienti Prime e acquistate il libro oggi, vi arriverà domani senza spese di spedizione.

La storia dei videogame in 64 oggetti, chi dovrebbe acquistarlo?

"La storia dei videogame in 64 oggetti" è un'opera ideale per chi nutre una profonda passione per il mondo dei videogiochi e desidera esplorarne le radici e l'evoluzione. Consigliato agli appassionati del settore, questo libro offre un'esposizione dettagliata della trasformazione dei videogiochi da semplici forme di intrattenimento a componenti influenti della cultura contemporanea. Grazie alle sue 352 pagine ricche di curiosità, rappresenta un regalo perfetto per chi cerca di comprendere la reciproca influenza tra videogiochi e società attraverso gli anni. La narrazione, accompagnata da immagini dettagliate e materiale inedito, crea un viaggio affascinante dall'epoca di Pong a quella di Pokémon Go, rendendolo un volume essenziale nella libreria di ogni videogiocatore che si rispetti.

Il libro offre una panoramica dettagliata e riccamente illustrata su come i videogiochi hanno plasmato l'industria dell'intrattenimento, ma anche influenzato la società moderna. Dai primi giochi di ruolo alla passione globale per Pac-Man, dall'era delle console come l'Atari 2006 alle comunità di World of Warcraft, fino alla creatività di Minecraft e agli innovatori del settore come Roberta Williams e Will Wright, il libro è un tesoro di informazioni educative e storiche. È destinato sia ai giocatori che agli appassionati di cultura pop.

Offerto a 37,05€, "La storia dei videogame in 64 oggetti" rappresenta un'acquisto prezioso per chi desidera immergersi nelle radici e nell'evoluzione del gaming. Consigliamo questo libro per la sua capacità di coniugare aspetti educativi e di intrattenimento, rendendolo una lettura piacevole per tutte le età. Perfetto da aggiungere alla propria libreria o da regalare a chi ama i videogiochi e desidera scoprire di più sulla loro storia e sul loro impatto culturale.

