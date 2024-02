Prezzo BOMBA su questo kit powerline AVM! (-22%)

Se siete alla ricerca di una soluzione economica per estendere la vostra connessione internet in ogni angolo della casa, il kit AVM FRITZ!Powerline 510E è l'offerta che fa per voi. Disponibile ora su Amazon a soli 38,79€, questo kit include 2 adattatori extender e vi permette di godere di un risparmio del 22%. È l'opportunità perfetta per chi desidera prodotti di qualità a un prezzo accessibile.

Kit di 2 adattatori AVM FRITZ!Powerline 510E, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit AVM FRITZ!Powerline 510E è la soluzione ideale per superare i problemi di connessione in ambienti dove la struttura della casa influisce sulla qualità del segnale wireless. Con una velocità di trasmissione dati fino a 500Mbit/s, è perfetto per chi richiede una connessione stabile per gaming online, streaming HD e navigazione web senza interruzioni.

Se avete dispositivi che necessitano di una connessione diretta per garantire le migliori prestazioni, come PC per gaming, smart TV, console o decoder on demand, questo kit offre la soluzione perfetta per integrarli facilmente nella vostra rete domestica. L'installazione Plug & Play rende i dispositivi subito pronti all'uso, senza bisogno di configurazioni complicate, mentre la modalità Eco Mode assicura un consumo energetico ridotto.

Il kit AVM FRITZ!Powerline 510E non solo garantisce praticità e efficienza nella configurazione della rete domestica, ma offre anche un approccio ecologico grazie alla modalità Eco per il risparmio energetico. È la scelta ottimale per coloro che desiderano unire comfort tecnologico ed eco-sostenibilità.

A soli 38,79€, il kit AVM FRITZ!Powerline 510E rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione pratica ed economica per estendere la connettività di rete in casa. Facile da installare e con funzionalità pensate per il risparmio energetico, è adatto a una vasta gamma di utenti. Approfittate ora di questa offerta limitata per elevare la qualità della vostra connessione internet domestica.

