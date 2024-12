The Game Awards 2024: gli annunci e i trailer

La serata dei The Game Awards è realtà e si prepara a chiudere un 2024 di piccole sorprese e di grande continuità rispetto alle dinamiche dell'industria che abbiamo visto nel 2023 (purtroppo, aggiungerei).

Durante le premiazioni, non solo si scoprono i vincitori delle diverse categorie, ma vengono anche presentati gli annunci più interessanti sui prossimi giochi in arrivo: ad esempio, negli scorsi anni abbiamo visto sul palco Hellblade II, Death Stranding 2, Monster Hunter Wilds e altri titoli molto attesi.

Sappiamo che, nella serata del 2024, ci saranno di certo Mafia: The Old Country e Borderlands 4, mentre rimane da scoprire cos'altro vedremo. Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento con voi in tempo reale, riportando qui tutti i migliori annunci, quelli più imperdibili, con i relativi trailer.

Aggiornate la pagina del vostro browser di tanto in tanto, durante l'evento, per vedere comparire gli update del testo.

Ore 1.30 - È atteso l'inizio del pre-show.

