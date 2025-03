The Last of Us Part 3 non si farà, ma sbuca la presunta trama

Nell'universo post-apocalittico di The Last of Us si intravedono i contorni di un terzo capitolo che potrebbe sorprendere i fan con un approccio narrativo completamente rinnovato.

Secondo recenti indiscrezioni, Naughty Dog starebbe sviluppando segretamente The Last of Us Part 3, introducendo un cast interamente nuovo di sopravvissuti con dinamiche interpersonali complesse e conflitti interni (questo, nonostante Neil Druckmann abbia lasciato intendere di non volerlo realizzare).

Questo rappresenterebbe una svolta significativa per una serie (che trovate su Amazon) che ha fatto della connessione emotiva con i suoi protagonisti uno dei suoi punti di forza più distintivi.

Le voci raccolte dallo scooper Daniel Richtman suggeriscono che una parte significativa del nuovo capitolo si concentrerà su un gruppo di sopravvissuti rifugiati in una vecchia casa vittoriana ai margini di una città devastata dall'apocalisse.

Al centro di questa comunità emergerebbe una lotta per il potere tra Val, l'attuale leader, e Mason, un ambizioso rivale determinato a prendere il controllo dell'insediamento.

Secondo quanto riportato su Patreon, lo studio starebbe già conducendo casting per diversi ruoli chiave. Tra i personaggi citati figurano Gracie, una giovane donna di cui non si conoscono ulteriori dettagli, ed Ezra, costretto a scegliere a chi concedere la propria lealtà nel crescente conflitto interno.

Particolare attenzione sarebbe riservata a Lucas, un personaggio che svilupperebbe una relazione con un altro sopravvissuto prima di rivelare un inquietante "lato oscuro".

Resta da chiarire come questi nuovi personaggi si collegherebbero alla narrazione principale. Potrebbero rappresentare un gruppo in cui Ellie o Abby si imbattono durante il loro percorso, oppure potrebbero introdurre un protagonista completamente inedito.

Druckmann, direttore creativo della serie, ha mantenuto un atteggiamento ambiguo riguardo allo sviluppo di un terzo capitolo. All'inizio dello scorso anno aveva accennato all'esistenza di una storia per The Last of Us Part 3, ma successivamente ha lasciato intendere che Naughty Dog potrebbe non realizzarlo affatto.

Questa contraddizione potrebbe essere una strategia deliberata per mantenere segreta la produzione e sorprendere i fan, evitando l'estenuante attesa che ha caratterizzato l'uscita del secondo episodio.

Attualmente, lo studio è ufficialmente impegnato nello sviluppo di Intergalactic, un nuovo progetto di fantascienza descritto come più "pulp" e probabilmente meno cupo rispetto a The Last of Us.