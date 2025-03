Intergalactic potrebbe avere qualcosa in comune con Elden Ring

Il prossimo progetto di Naughtty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, sembra aver trovato nel mondo aperto di Elden Ring un modello per ripensare l'esperienza di esplorazione.

Secondo fonti vicine al team di sviluppo, questo approccio rappresenta una svolta significativa per uno studio tradizionalmente legato a narrazioni lineari come The Last of Us (che trovate su Amazon).

La notizia emerge in un momento delicato per il progetto, già al centro di polemiche sin dalla sua presentazione, ma potrebbe essere proprio questa nuova filosofia di design a riconquistare la fiducia dei giocatori più scettici.

A rivelare questo interessante retroscena è stato Ben Hanson, conduttore del podcast MinnMax, che ha finalmente potuto confermare come Elden Ring sia il riferimento principale per lo sviluppo del sistema di esplorazione di Intergalactic.

«Avevo anticipato che il prossimo gioco di Naughty Dog si ispirava a un titolo con molta libertà per il giocatore, e ora posso dire con certezza che quel gioco era Elden Ring», ha dichiarato Hanson nella sua trasmissione.

Il progetto, annunciato lo scorso anno tra reazioni contrastanti, sembra quindi voler abbracciare un approccio radicalmente diverso rispetto ai precedenti lavori dello studio.

Secondo quanto riportato, il giocatore sarà confinato su un unico pianeta da esplorare con il protagonista principale, ma con un livello di libertà paragonabile a quello offerto dal titolo di FromSoftware.

La formula vincente del titolo di Hidetaka Miyazaki, caratterizzata da un mondo aperto denso di segreti e possibilità, sembra quindi essere il modello a cui Naughty Dog sta guardando per reinventare la propria identità ludica.

Per Naughty Dog, l'adozione di questo nuovo approccio rappresenta non solo una sfida creativa ma anche una necessità commerciale.

La scommessa è chiara: se il gameplay saprà offrire un'esperienza di libertà e scoperta paragonabile a quella di Elden Ring, mantenendo al contempo la qualità narrativa che ha sempre contraddistinto i lavori dello studio, Intergalactic potrebbe ribaltare le aspettative e conquistare anche i più scettici (in virtù del fatto che potrebbe diventare anche un vero e proprio franchise).

Questo, considerando che anche a livello di tematiche il gioco promette di essere sensibilmente diverso rispetto al passato.