Intergalactic è già al centro di polemiche, ovviamente

A quattro anni dall’uscita di The Last of Us Part II, Naughty Dog torna alla ribalta con un annuncio importante: una nuova IP dal titolo Intergalactic: The Heretic Prophet.

Del resto, dopo il successo della saga con Joel ed Ellie (che trovate su Amazon) era forse arrivato il momento di andare oltre.

Nonostante l’hype generato dal debutto del trailer, la reazione della community è stata tutt’altro che univoca, portando a critiche accese e perfino alla disattivazione dei commenti su YouTube da parte dello studio.

Come riportato anche da Tech4Gamers, molti fan hanno accusato il gioco di essere troppo incentrato su tematiche legate alla diversità, equità e inclusione (DEI), un tema che ha sollevato numerose discussioni online.

In particolare, il design del protagonista, Jordan A. Mun, un cacciatore di taglie, è stato oggetto di critiche feroci, con alcuni che hanno definito il gioco un potenziale flop ancor prima del rilascio.

Questa ondata di commenti negativi ha costretto Naughty Dog a disattivare la sezione dei commenti su YouTube per la prima volta nella sua storia, segnale di quanto il dibattito stia diventando difficile da gestire.

Al di là delle polemiche, Intergalactic: The Heretic Prophet rappresenta una sfida creativa per lo studio. Ambientato migliaia di anni nel futuro su un pianeta lontano, il gioco si discosta dai toni cupi e realistici delle precedenti opere di Naughty Dog per abbracciare un’ambientazione fantascientifica mai esplorata prima dal team.

Per ora, l’unico materiale disponibile è un trailer cinematografico che, sebbene affascinante dal punto di vista narrativo, non offre alcun dettaglio su gameplay o grafica.

La situazione ricorda in parte quella di Concord, un’altra IP Sony che ha suscitato reazioni tiepide al momento dell’annuncio. Alcuni utenti hanno ironizzato, definendo il gioco “Concord 2”, evidenziando un certo scetticismo verso le nuove direzioni intraprese dagli studi affiliati a PlayStation.

L’attesa per una nuova IP targata Naughty Dog è stata lunga, e il progetto ha richiesto ben quattro anni di sviluppo, suggerendo un budget significativo.

Questo ha portato alcuni fan a temere che un eventuale flop potrebbe avere ripercussioni negative non solo sullo studio ma anche su Sony, che punta molto sul successo del titolo.

I fan rimangono quindi in attesa di ulteriori informazioni, curiosi di scoprire se Naughty Dog riuscirà a tradurre questa premessa ambiziosa in un’esperienza videoludica convincente.

Nonostante le critiche, è innegabile che Intergalactic: The Heretic Prophet abbia suscitato curiosità. Il cambio di ambientazione potrebbe rappresentare una ventata d’aria fresca per Naughty Dog, spingendo lo studio verso territori inesplorati.

Trovate tutte le notizie e i trailer dei The Game Awards 2024 nel nostro ricco recap.

Infine, vediamo tutti i vincitori dei The Game Awards 2024, premiati durante la nottata del 13 dicembre.