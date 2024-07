Indomimando a soli 23€: RISATE a non finire per tutti!

Indomimando, il divertente gioco in scatola che sfida la vostra abilità mimica e di drammatizzazione, è oggi disponibile a un prezzo speciale su Amazon. Normalmente venduto a 26,99€, può ora essere vostro a 23,12€, consentendovi di risparmiare il 14% sul prezzo di listino. Indomimando è il gioco perfetto per animare le serate in compagnia, rendendole indimenticabili. Con minimo 4 giocatori, questa versione offre carte di diversi livelli di difficoltà e un timer a forma di ciak che aggiunge suspense e divertimento. Non perdete l'opportunità di portare a casa il vostro Indomimando a un prezzo imperdibile.

Indomimando, chi dovrebbe acquistarlo?

Indomimando è il gioco perfetto per chi desidera trascorrere ore di puro divertimento in compagnia di amici o familiari. Rivolto a giocatori a partire dagli 8 anni in su, va oltre il semplice intrattenimento, diventando un vero e proprio esercizio di creatività e espressione non verbale. È particolarmente consigliato per chi ama le sfide di mimica e desidera mettere alla prova le proprie abilità di drammatizzazione in un contesto ludico e competitivo. Indomimando offre diverse carte suddivise per livello di difficoltà, rendendolo adatto sia a giocatori principianti sia a esperti di mimi.

Il gioco prevede che i partecipanti, divisi in squadre, usino la mimica per far indovinare ai propri compagni di squadra delle parole misteriose, senza pronunciare alcun suono. La presenza di un timer a forma di ciak aggiunge ulteriore pressione, poiché limita il tempo a disposizione. Lo scopo è accumulare il maggior numero di carte indovinate, rendendo cruciale anche la strategia nella scelta delle parole da mimare per vincere il trofeo per la migliore interpretazione. Il gioco include 320 carte, un foglio di adesivi, il timer e le istruzioni.

Oggi Indomimando è disponibile al prezzo di 23,12€ invece di 26,99€. È l'acquisto ideale per le persone che cercano un'attività ludica che coniuga divertimento, sfida e la capacità di comunicare senza parole. Grazie alla varietà delle carte e alla dinamica impegnativa, garantirà ore di intrattenimento e risate. Considerata l'offerta attuale, raccomandiamo di approfittarne per aggiungere un tocco di allegria e competizione alle vostre serate in compagnia.

