Il folle gioco Exploding Kittens a soli 20€: boooom!

Se cercate un gioco di carte divertente e fuori di testa, Exploding Kittens unisce sabotaggio, strategia e gattini in un'avventura esplosiva. Oggi è disponibile su Amazon al prezzo di 19,89€ invece di 22,99€. Questo significa che avrete un risparmio del 13% su uno dei giochi di carte più amati e vendutissimo su Amazon. Perfetto per 2-5 giocatori e consigliato dai 7 anni in su, Exploding Kittens promette risate e competizioni accanite in sessioni di gioco da 15 minuti. Non perdete l'opportunità di aggiungere un tocco felino alle vostre serate di gioco!

Exploding Kittens, chi dovrebbe acquistarlo?

Exploding Kittens è l'ideale per chi cerca un gioco di carte divertente e adatto a tutte le età, dai 7 anni in su. Con la sua formula innovativa che combina strategia, fortuna e un pizzico di cattiveria, si rivela il gioco perfetto per serate in famiglia, feste con gli amici. È consigliato a chi apprezza i giochi veloci ma ricchi di colpi di scena, dove ogni mossa può drasticamente cambiare le sorti della partita. Grazie alle meccaniche semplici ma avvincenti, Exploding Kittens offre sempre una sfida nuova e stimolante. Il gioco risponde alle esigenze di chi cerca un'attività capace di coinvolgere gruppi di 2-5 persone, garantendo risate e momenti di sana competitività in brevi partite della durata media di 15 minuti.

L'intento è sopravvivere all'esplosione dei temuti Exploding Kittens. Utilizzando carte speciali, come il Disinnesgatto, i giocatori possono evitare esplosioni, sbirciare il mazzo, rubare carte agli avversari o saltare completamente il turno di pesca. Con elementi di sabotaggio e un'ampia gamma di strategie, ogni partita si trasforma in un'avvincente sfida per l'eliminazione degli avversari.

Al prezzo di 19,89€, Exploding Kittens è un'opportunità di divertimento e sfida che unisce strategia, fortuna e un pizzico di malizia. È l'acquisto perfetto per chi cerca una novità da aggiungere alle serate in famiglia o con gli amici, garantendo risate e competizione. Grazie alla facile comprensibilità delle regole e alla varietà delle dinamiche di gioco, raccomandiamo Exploding Kittens a chi vuole vivere emozioni forti e momenti indimenticabili. Un investimento per infinite ore di divertimento!

