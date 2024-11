HyperX Pulsefire Haste: mouse da gaming ultra-leggero al MINIMO STORICO!

Se state cercando un mouse da gaming che offra prestazioni professionali, grande autonomia e una connettività versatile, l’offerta attuale su Amazon per il HyperX Pulsefire Haste è assolutamente da non perdere. Attualmente disponibile a soli 64,99€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€, questo mouse raggiunge il suo minimo storico, rendendolo un’occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione di gioco. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è la scelta ideale per i gamer che cercano un dispositivo leggero, reattivo e altamente personalizzabile. Grazie alla connettività dual mode, potrete passare facilmente dalla modalità wireless a 2,4 GHz a quella Bluetooth, oppure utilizzarlo in modalità cablata grazie al cavo HyperFlex, incluso nella confezione. Questa flessibilità lo rende perfetto sia per i giocatori che preferiscono la libertà del wireless, sia per coloro che necessitano di un'esperienza di gioco a bassa latenza senza compromessi.

Il sensore ottico HyperX 26K, con una risoluzione fino a 26.000 DPI, assicura una precisione estrema del puntatore, consentendovi di reagire rapidamente durante le sessioni di gioco più intense. Che si tratti di giochi sparatutto in prima persona, MOBA o RTS, il Pulsefire Haste garantisce una risposta fluida e immediata, permettendovi di cogliere anche i movimenti più impercettibili del polso.

I 6 tasti programmabili vi offrono la possibilità di personalizzare completamente il vostro stile di gioco, mentre i pulsanti sono progettati per resistere fino a 100 milioni di clic, assicurando una durata prolungata anche per le sessioni di gioco più estenuanti. Inoltre, l'illuminazione RGB a LED aggiunge un tocco di stile alla vostra postazione, rendendola ancora più accattivante.

L'autonomia della batteria è impressionante: con fino a 100 ore di utilizzo con una sola carica, non dovrete preoccuparvi di rimanere a corto di energia nel mezzo di una battaglia importante. Questa caratteristica lo rende perfetto anche per chi gioca frequentemente in modalità wireless.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 64,99€, con uno sconto del 41%, questa è un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera un mouse da gaming di fascia alta senza dover spendere una fortuna.

Vedi offerta su Amazon