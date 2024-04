Risparmio SUPER su Gran Turismo 7:-38%!

Se c'è un videogioco di simulazione automobilistica che ha bisogno di poche presentazioni, quello è Gran Turismo 7, in virtù della saga di cui fa parte. Il titolo sviluppato da Polyphony Digital, da oltre vent'anni sotto i riflettori per la sua grande fedeltà nel riprodurre virtualmente le auto più celebri del mondo, è arrivato da qualche anno in esclusiva su PS5 ed è una delle proposte di punta della console di casa Sony. Se siete amanti delle quattro ruote, sappiate che oggi potete portarlo a casa risparmiando il 38% sul prezzo abituale, in virtù di una serie di offerte speciali a tema PlayStation accolte anche da Amazon: significa che avrete il gioco a soli 49,90€ anziché 80,99€.

Gran Turismo 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Gran Turismo 7 è un videogioco di simulazione (anche se "simcade" sarebbe l'espressione più giusta, poiché semplifica alcuni aspetti della gestione del veicolo per permettere anche ai neofiti di giocare e divertirsi) che vuole far battere forte il cuore degli amanti delle automobili. Al suo interno propone oltre 400 auto su licenza fedelmente riprodotte, dai marchi più famosi, che è possibile guidare in quasi 100 tracciati leggendari sparsi per tutto il mondo.

Inoltre, come vi abbiamo raccontato nella nostra ricca video recensione, il gioco vuole porsi come vero e proprio spazio virtuale in cui vivere le proprie auto, considerando che ci sono anche modalità dove potete scoprire la storia dei veicoli più celebri e goderveli come se fossero esposti in una vetrina. Si tratta insomma non solo di un videogioco, ma anche di un hub digitale per gli amanti dell'automotive, che potranno apprezzare e fotografare tutti i dettagli più maniacali dei loro veicoli preferiti — qui fedelmente ricreati dagli sviluppatori giapponesi di Gran Turismo.

Ricordiamo che il gioco supporta anche i volanti, per una simulazione anche più coinvolgente, ed è possibile giocare anche attraverso PS VR 2, sedendosi direttamente nell'abitacolo della propria auto in realtà virtuale. Un veicolo alla volta, creerete il vostro garage dei sogni, partecipando a gare tra le più svariate (quelle con le supercar comprese) per ottenere la gloria, e magari partecipare anche ai campionati di Gran Turismo. Insomma, se siete appassionati di motori l'offerta è davvero ghiotta: risparmiare il 38% su Gran Turismo 7 è un'occasione ottima e se amate il genere è una di quelle da cogliere al volo.

