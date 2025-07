Come pulire la tua PlayStation 5

La PlayStation 5 è una delle console più avanzate e ambite sul mercato, capace di offrire prestazioni elevate e un’esperienza di gioco immersiva. Tuttavia, per mantenere il suo livello ottimale di funzionamento nel tempo, è fondamentale prestare attenzione alla manutenzione regolare, in particolare alla pulizia, spesso trascurata da molti utenti. L'accumulo di polvere all’interno e all’esterno del dispositivo può compromettere il sistema di raffreddamento, causando surriscaldamento, rallentamenti e un progressivo deterioramento dei componenti hardware. Una pulizia corretta non solo preserva l'estetica della console, ma garantisce anche un flusso d’aria ottimale e una maggiore longevità.

In questa guida approfondita scoprirete come pulire la vostra PlayStation 5 in modo sicuro, efficace e senza rischi, sia a livello esterno che interno. Affronteremo ogni fase del processo, dalla scelta degli strumenti più adatti fino allo smontaggio delle cover per accedere alla ventola e ai vani raccogli-polvere. Il nostro obiettivo è fornirvi tutte le informazioni necessarie per una manutenzione accurata, combattere l’accumulo di polvere e prevenire i danni da surriscaldamento, così da giocare ai migliori giochi PS5 senza intoppi di alcun genere.

Perché è importante pulire regolarmente la PS5?

La pulizia di PlayStation 5 è un aspetto fondamentale per ogni videogiocatore che desidera mantenere la propria console in perfetta efficienza. Col tempo infatti la polvere si accumula inevitabilmente all’interno e all’esterno della PS5, causando potenziali problemi di surriscaldamento e riducendone le prestazioni. Un deposito eccessivo di polvere sulle prese d’aria e sui componenti interni può portare ad un pericoloso surriscaldamento, con il rischio di danneggiare in modo permanente l’hardware della console.

Anche se la PS5 è dotata di un robusto sistema di raffreddamento, nessuno è immune da questo problema nel lungo periodo: la polvere si accumula su tutte le console con il passare del tempo e va rimossa con regolarità. Ignorare la pulizia può voler dire ritrovarsi con ventole rumorose, cali di performance o addirittura spegnimenti improvvisi dovuti al calore eccessivo. Al contrario, imparare come pulire PS5 correttamente permette di prevenire tali inconvenienti, garantendo una console più fresca, silenziosa e duratura. In breve, una PS5 pulita e ben tenuta non solo evita problemi di surriscaldamento PS5, ma offre anche un’esperienza di gioco migliore e prolunga la vita della macchina.

Quali precauzioni e strumenti servono per pulire la PS5?

Prima di procedere con la pulizia, è essenziale prendere alcune precauzioni di sicurezza e preparare gli strumenti adeguati. Innanzitutto, spegni la PS5 e scollega tutti i cavi (alimentazione, HDMI, USB, ecc.) dalla console. Questa operazione è fondamentale per evitare cortocircuiti o scosse elettriche e proteggere sia te stesso che il dispositivo durante la pulizia. Assicurati inoltre che la console sia completamente fredda: se hai appena giocato, attendi qualche minuto affinché il sistema di raffreddamento e i componenti interni si raffreddino, evitando così possibili scottature o danni dovuti a sbalzi termici.

Scegli un piano di lavoro pulito, ampio e ben illuminato su cui operare. È consigliabile appoggiare la PS5 su una superficie stabile (un tavolo sgombro) e magari su un panno morbido, in modo da non graffiare la scocca esterna durante le operazioni. Per quanto riguarda gli strumenti, procurati un panno in microfibra pulito e morbido – ideale per rimuovere polvere e impronte senza graffiare – e un pennello antistatico a setole morbide o un piccolo spazzolino nuovo per raggiungere gli angoli e le griglie di aerazione. Può tornare utile anche una bomboletta di aria compressa a bassa pressione o un soffiatore di polvere specifico: questi strumenti aiutano a eliminare la polvere dai punti più difficili, ma vanno usati con cautela.

Se utilizzi aria compressa spray, spruzza a brevi intervalli e tieni ferma la ventola durante l’operazione, per evitare di farla girare a velocità eccessiva (il che potrebbe danneggiarla). Ancora meglio, considera l’uso di un aspirapolvere portatile con beccuccio stretto: a differenza dell’aria compressa, che rischia di spingere la polvere più in profondità e di rilasciare condensa, l’aspirapolvere rimuove direttamente lo sporco senza disperderlo. In ogni caso, imposta l’aspirapolvere su una potenza ridotta e mantieni una certa distanza dai componenti delicati, così da evitare di aspirare parti mobili o causare elettricità statica.

Infine, potrebbe rendersi necessario un piccolo cacciavite Torx (T8) se prevedi di smontare la griglia della ventola o altri componenti interni della scocca. Assicurati di usare solo cacciaviti adatti e di buona qualità per non spanare le viti. Evita assolutamente utensili improvvisati o inadeguati (come coltelli, cacciaviti troppo grandi, ecc.), perché potresti danneggiare le teste delle viti o graffiare la console. Allo stesso modo, non utilizzare liquidi aggressivi o solventi chimici sulla scocca: per la pulizia esterna basta leggermente inumidire il panno con acqua (o al limite con una goccia di alcool isopropilico per macchie ostinate), ma mai spruzzare liquidi direttamente sulla console. Osservando queste precauzioni e dotandoti degli strumenti giusti, potrai procedere con la pulizia in modo professionale, sicuro e informato, riducendo al minimo i rischi per la tua PS5.

Come pulire l’esterno della PlayStation 5?

La pulizia esterna è il primo passo per mantenere la console in condizioni ottimali ed è anche la più semplice da eseguire regolarmente. Inizia rimuovendo eventuali device collegati (ad esempio unità USB, hard disk esterni, ecc.) e, come detto, assicurati che la PS5 sia spenta, scollegata e appoggiata su un piano orizzontale stabile. A questo punto puoi dedicarti a rimuovere la polvere e lo sporco dalla scocca esterna. Prendi un panno morbido, preferibilmente un panno in microfibra antistatico, e passalo delicatamente su tutta la superficie bianca della console.

Questo materiale è ideale perché trattiene la polvere invece di spargerla in giro. Se la polvere è molta o aderisce alla plastica, puoi leggermente inumidire un angolo del panno con acqua, strizzandolo bene: il panno deve risultare solo appena umido, mai bagnato fradicio. Passalo sulle superfici esterne della PS5 con movimenti leggeri, senza esercitare troppa pressione. In questo modo rimuoverai lo strato di polvere visibile e eventuali impronte, restituendo alla console il suo colore originale (che sia bianco o nelle varianti di cover colorate che alcuni utenti usano).

Oltre alle superfici lisce, dedica attenzione alle prese d’aria presenti sulla PS5. La console ha griglie di ventilazione sia sul frontale che sul retro: in alto e in basso lungo i bordi delle cover bianche ci sono fessure attraverso cui avviene il flusso d’aria. Queste feritoie tendono a riempirsi di polvere col tempo. Utilizza il pennello antistatico o uno spazzolino a setole morbide per spolverare delicatamente le griglie esterne. Puoi inclinare leggermente la console per far cadere eventuali residui, oppure aspirarli con l’aspirapolvere tenuto a debita distanza.

Ricorda di pulire anche le porte di connessione: le porte USB frontali, la porta USB-C e le porte sul retro (USB, HDMI, Ethernet, alimentazione) possono accumulare polvere al loro interno e attorno ai bordi. Soffia delicatamente (meglio se con una pompetta ad aria o aria compressa da almeno 15-20 cm di distanza) per eliminare la polvere da queste aperture, oppure usa un cotton fioc asciutto passando leggermente all’imboccatura delle porte per raccogliere lo sporco. Fai estrema attenzione a non inserire oggetti metallici nelle porte e a non esercitare forza: lo scopo è solo rimuovere la polvere superficiale senza danneggiare i delicati pin di contatto.

Pulire regolarmente l’esterno della PS5, magari ogni 3-6 mesi a seconda di quanto polvere si accumula nell’ambiente, mantiene l’aspetto estetico gradevole e soprattutto previene che la polvere esterna venga trascinata all’interno dalle ventole. Questa operazione non richiede molto tempo ed è priva di rischi: finché non si aprono le cover, si tratta di manutenzione di base che tutti possono effettuare. Una PS5 esternamente pulita avrà anche meno probabilità di ostruire le prese d’aria, garantendo un flusso d’aria migliore. Quando hai finito di pulire la scocca e le griglie esterne, assicurati che non vi siano pelucchi residui del panno sulle bocchette di ventilazione e lascia asciugare la console per qualche minuto se hai usato un panno umido. A questo punto l’esterno della tua PlayStation 5 dovrebbe essere pulito, brillante e privo di polvere visibile. Passiamo ora alla parte più impegnativa ma altrettanto importante: la pulizia interna.

Come pulire l’interno della PS5 in sicurezza?

La pulizia interna della console è cruciale per rimuovere polvere e detriti accumulati sulle ventole e nei condotti di aerazione interni, che non sono raggiungibili con la sola pulizia esterna. Fortunatamente, Sony ha progettato la PS5 in modo da rendere abbastanza agevole questo processo, ma è necessario procedere con calma, precisione e cognizione di causa. Prima di tutto, va sottolineato che le operazioni descritte di seguito non invalideranno la garanzia della console, a patto di fermarsi ai passaggi indicati (rimozione delle cover e pulizia della ventola). La stessa Sony permette infatti di rimuovere le cover laterali per accedere ai vani di manutenzione senza infrangere i termini di garanzia, proprio per facilitare la pulizia periodica.

Detto ciò, se la vostra PS5 è ancora in garanzia ed esitate ad aprirla, sappiate che questa procedura base è considerata sicura; al contrario, andare oltre smontando altri componenti interni potrebbe invalidare la garanzia residua e comporta rischi maggiori. Procedete dunque solo entro i limiti descritti, e se non vi sentite sicuri fermatevi o consultate un tecnico specializzato.

Per pulire l’interno della PS5, il primo passo è rimuovere le cover laterali (le due pannellature bianche curve che avvolgono la console). Appoggia la console orizzontalmente. Se è montato, svita e rimuovi il piedistallo di supporto: in posizione verticale c’è una vite alla base da allentare con un cacciavite (o una monetina), mentre in posizione orizzontale basta sganciare lo stand tirandolo via con delicatezza. Ora, per staccare le cover, non servono cacciaviti: afferra la prima cover (quella con il logo PlayStation inciso, che copre il lato del lettore Blu-ray nella versione standard) da uno degli angoli superiori.

Applicando una leggera pressione verso l’esterno, fai scorrere il pannello verso il basso (in direzione opposta rispetto alla parte superiore della console) finché non senti che i ganci interni si sganciano. La cover dovrebbe sfilarsi abbastanza facilmente; qualora opponga resistenza, ricontrolla di aver afferrato l’angolo giusto e riprova con calma, evitando strappi bruschi per non danneggiare i ganci di plastica. Ripeti la stessa operazione sull’altro pannello laterale: anche l’altro lato si rimuove sollevando l’angolo posteriore alto e facendo scivolare la cover. Nel giro di pochi istanti ti ritroverai con entrambe le scocche laterali rimosse e potrai vedere il corpo centrale nero della console, con la ventola di raffreddamento e le griglie interne esposte. Questa operazione è semplice e non comporta rischi se eseguita correttamente: di fatto Sony ha pensato al design in modo da rendere la pulizia interna davvero agevole per l’utente.

A questo punto, individua i vani cattura-polvere (dust catchers) della PS5. Si tratta di due aperture progettate proprio per raccogliere e trattenere la polvere, facilitandone la rimozione senza dover smontare l’intera console. I due vani raccogli-polvere sono facilmente riconoscibili: uno ha forma trapezoidale ed è situato nei pressi della porta USB-C frontale della console; l’altro è un foro a forma di triangolo capovolto, collocato al centro della parte inferiore interna. Una volta localizzati, prendi il tuo aspirapolvere portatile con beccuccio sottile.

Aspira con delicatezza la polvere accumulata in questi vani, avvicinando il beccuccio a pochi millimetri dall’apertura (senza toccare direttamente i circuiti o le plastiche interne). Questo ti permetterà di rimuovere la maggior parte dello sporco grossolano annidato all’interno. Vedrai piccoli grumi di polvere venire via facilmente grazie al lavoro dell’aspirapolvere – sono proprio quei depositi che, se lasciati lì, col tempo potrebbero ostruire le ventole o le alette del dissipatore.

Dopo aver aspirato i vani della polvere, puoi dedicarti alla ventola PS5 vera e propria, che ora è parzialmente visibile. La ventola di raffreddamento è il grande disco con pale che noti sotto una griglia forata. Per una pulizia base, puoi utilizzare l’aria compressa oppure un pennello antistatico per rimuovere la polvere dalle pale della ventola e dall’area circostante. Importante: durante questa operazione, blocca la ventola con un dito o con un bastoncino (senza forzare) per impedirne la rotazione mentre soffi aria. Far girare la ventola a velocità elevata sotto il getto d’aria potrebbe danneggiarne i cuscinetti e generare corrente elettrica inversa nella scheda.

Con brevi spruzzi di aria compressa, elimina la polvere visibile sulla ventola; in alternativa usa il pennello per strofinare delicatamente le pale e il vano ventola, sollevando lo sporco. Se noti lanugine o capelli incastrati, rimuovili con una pinzetta sottile (facendo attenzione a non graffiare nulla). Puoi anche passare di nuovo l’aspirapolvere sul vano ventola per catturare la polvere appena smossa, sempre con cautela e senza toccare i componenti.

Per una pulizia più approfondita, potresti considerare di smontare la griglia di protezione della ventola ed estrarre la ventola dal suo alloggiamento. Questo passaggio è facoltativo e riservato agli utenti più esperti, poiché richiede l’uso del cacciavite Torx T8 e un po’ di manualità extra. Se decidi di procedere, individua la piccola griglia circolare (cornice di plastica o metallo) che blocca la ventola sul lato opposto a quello dei vani polvere. Rimuovila facendo leva con un plettro di plastica o con un cacciavite piatto molto piccolo lungo il perimetro, fino a sganciarla. Sotto di essa troverai quattro viti Torx che fissano la ventola al telaio.

Svita con calma tutte e quattro le viti; attenzione perché due di esse potrebbero avere lunghezze diverse, quindi tienile in ordine ricordando la loro posizione originaria (magari annotandola su un foglio). Una volta tolte le viti, scollega con delicatezza il cavo di alimentazione della ventola dalla scheda madre: il connettore si trova sotto un piccolo pannello di plastica nera, sollevalo quel tanto che basta e stacca il connettore tirando piano dalla base del filo. Ora puoi estrarre la ventola completamente.

A ventola estratta, avrai un accesso ancora migliore per pulirla e per rimuovere la polvere accumulata nel suo alloggiamento e sul dissipatore sottostante. Pulisci le pale della ventola una ad una con un pennello morbido o anche con un cotton fioc leggermente inumidito di alcool isopropilico, se noti strati di unto o sporco aderente. Rimuovi ogni traccia di sporco tra le pale e sul mozzo centrale. Se hai animali domestici, potresti trovare dei peli avvolti intorno all’asse: eliminali con una pinzetta.

Dopodiché, aspira o soffia via la polvere residua dall’interno del vano ventola e dalle alette del dissipatore di calore visibili. Anche qui, un pennello può aiutare a smuovere lo sporco tra le lamelle metalliche del radiatore, benché le parti più profonde del dissipatore resteranno difficili da raggiungere senza un completo smontaggio (operazione non consigliata se non si è esperti).

Una volta completata la pulizia interna, non ti resta che rimontare con cura quanto hai smontato. Reinserisci la ventola al suo posto, riallinea le viti (stringendole senza esagerare per non danneggiare il filetto) e ricollega il connettore della ventola facendo pressione finché scatta in sede. Riposiziona l’eventuale griglia di protezione sopra la ventola premendo finché i gancetti tornano al loro posto.

Infine, riaggancia le cover laterali: allinea ciascun pannello alla scocca e fallo scorrere in direzione opposta a come l’hai rimosso (verso l’alto, verso la parte superiore della console) finché senti un click che indica che i ganci si sono assicurati. Riavvita la vite del piedistallo se avevi rimosso lo stand. A questo punto la tua PS5 è di nuovo assemblata e pronta per far girare al meglio i vostri giochi preferiti sulla TV (avete visto la nostra guida alle migliori TV gaming per PS5?) o monitor.

Ricorda sempre le avvertenze importanti: sebbene la pulizia interna di base descritta sopra non invalidi la garanzia, spingersi oltre (ad esempio smontando il dissipatore, la scheda madre o sostituendo la pasta termica) invaliderà qualunque garanzia residua e può essere rischioso. Inoltre, operazioni complesse come la rimozione di ulteriori viti interne espongono a errori di riassemblaggio o danni ai cavi e connettori. Procedi solo se necessario: nella maggior parte dei casi, la pulizia di ventola e vani raccogli-polvere è più che sufficiente a mantenere efficiente la console.

Se la tua PS5 è ancora coperta da garanzia e presenta seri problemi di surriscaldamento o accumuli di polvere insolitamente grandi che non riesci a rimuovere con i metodi base, valuta di contattare l’assistenza ufficiale Sony anziché aprire ulteriormente la console. In tutti gli altri casi, con le istruzioni sopra potrai pulire in sicurezza l’interno della PS5 e risolvere la gran parte dei problemi legati alla polvere e alla ventilazione.

Quanto incide la manutenzione regolare sull’efficienza e la longevità della PS5?

Una manutenzione regolare della PS5 ha un impatto estremamente positivo sia sulle prestazioni immediate della console sia sulla sua durata nel tempo. Effettuare la pulizia periodica – sia esterna che interna – significa permettere alla PS5 di “respirare” meglio: con prese d’aria libere e una ventola pulita, il sistema di raffreddamento può lavorare in modo ottimale, mantenendo la console a temperature di esercizio più basse.

Ciò si traduce in sessioni di gioco più silenziose (le ventole non saranno costrette ad andare al massimo dei giri per compensare i filtri ostruiti) e in una maggiore stabilità, scongiurando cali di prestazione dovuti al thermal throttling o addirittura spegnimenti improvvisi in casi estremi di surriscaldamento. In pratica, prenderti cura della tua PS5 pulendola regolarmente aiuta a conservare quella qualità di gioco fluida che ti aspetti da una console di ultima generazione, senza incappare in fastidiosi rallentamenti o rumorosità anomala col passare dei mesi.

Dal punto di vista della longevità, la differenza può essere notevole. Un accumulo eccessivo di polvere e sporco all’interno della console, se trascurato per anni, può contribuire a usurare più rapidamente i componenti elettronici a causa delle temperature di esercizio più elevate. Al contrario, mantenendo puliti ventola, dissipatore e prese d’aria, si riduce lo stress termico su processore e GPU, preservando l’integrità dei circuiti e della pasta termica più a lungo.

In altre parole, una PS5 che non è costantemente soffocata dalla polvere avrà probabilmente meno problemi nel lungo periodo e una vita operativa più estesa. Gli appassionati che tengono alla propria macchina sanno bene che un minimo di cura preventiva può evitare guasti costosi: bastano pochi minuti dedicati alla pulizia PS5 ogni qualche mese per risparmiare, nel lungo termine, tempo e denaro che altrimenti verrebbero spesi in riparazioni o componenti sostitutivi.

