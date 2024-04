GoPro HERO12 Black Creator Edition in OFFERTA su Amazon!

Il set GoPro HERO12 Black Creator Edition è attualmente in offerta su Amazon al prezzo incredibile di 594€, rispetto al costo originale di 679,99€. Questo significa che avrete un risparmio del 13% sul prezzo di listino. Questa edizione include non solo la fotocamera GoPro HERO12 Black, ma anche una serie di accessori che trasformano qualsiasi avventura in un capolavoro di creatività, tra cui Volta (impugnatura per batteria, treppiede, telecomando), Media e Light Mod, una batteria Enduro e una pratica custodia per il trasporto. Con oltre 5 ore di registrazione continua in 4K e la qualità dell'immagine HDR, è l'offerta ideale per chi desidera catturare ogni momento con una nitidezza straordinaria e colori vivaci. Una scelta ideale per chi cerca un'action cam di alto livello.

Set GoPro HERO12 Black Creator Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set appresenta la scelta ideale per i creatori di contenuti che ambiscono a elevare le loro produzioni a livelli professionali senza rinunciare alla portabilità. Questo kit, completo di accessoristica pensata per trasformare la fotocamera in un vero e proprio centro di produzione mobile, è perfetto per coloro che vogliono immortalare ogni istante della loro giornata con video e foto di alta qualità. Grazie alla sua elevata autonomia, sarà possibile registrare oltre 5 ore in 4K, rendendola la compagna ideale per lunghe escursioni, sport estremi e avventure.

Gli amanti degli sport invernali saranno particolarmente colpiti dalla batteria Enduro che, migliorando le prestazioni in condizioni di freddo estremo, assicura una maggiore autonomia. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR, la GoPro HERO12 Black Creator Edition cattura immagini vivide e dettagliate anche nelle situazioni di luce più complesse.

Questo pacchetto include la fotocamera GoPro di ultima generazione insieme a una serie di accessori fondamentali, tra cui l'impugnatura Volta, che funge da batteria aggiuntiva, treppiede e telecomando, l'Unità multimediale opzionale e il Mod per luci. Grazie a una batteria combinata da 6.620 mAh, offre oltre 5 ore di registrazione continua in 4K, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni climatiche avverse. La qualità dell'immagine raggiunge nuovi livelli grazie alla risoluzione 5,3K per i video, che supera del 91% il 4K, e alla tecnologia HDR per foto e video, assicurando dettagli nitidi e colori realistici in ogni condizione di luce.

Disponibile al prezzo speciale di 594€, rispetto al costo originale di 679,99€, GoPro HERO12 Black Creator Edition rappresenta un investimento ideale per chi desidera elevare la propria esperienza di ripresa a un livello professionale. Con una batteria duratura, una qualità d'immagine senza precedenti e una vasta gamma di accessori inclusi, questo pacchetto offre tutto il necessario per catturare momenti indimenticabili in movimento. È il compagno perfetto per avventurieri e creatori di contenuti che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità e sull'efficienza.

