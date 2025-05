Sì, i giocatori sono disposti a pagare GTA 6 davvero TANTO

Ogni volta che GTA 6 emette anche solo un sospiro, il mondo dei videogiochi si ferma: i record fatti segnare subito dal nuovo trailer, che ci ha portato nelle atmosfere di una Vice City da far lucidare gli occhi, non sono di certo un caso.

Così come non è un caso che da tempo si parli di una possibile fascia di prezzo tutta sua per la prossima fatica di Rockstar Games, che potrebbe sforare anche lo standard dei 90€ che stiamo vedendo via via imporsi sul mercato, dopo gli annunci di Xbox e Nintendo in merito ad alcune loro produzioni da vetrina.

Abbiamo quindi chiesto a voi, i nostri lettori, se sareste disposti a pagare GTA 6 100€ o anche di più, se questo fosse il prezzo di lancio imposto da Rockstar Games. Le risposte al sondaggio sono state molto interessanti e piuttosto divise.

Il 27% dei votanti si dice disposto a pagare 100€ per l'edizione standard del gioco, mentre addirittura il 19% di voi afferma che pagherebbe anche di più, se Rockstar imponesse un prezzo di magari 110€ o 120€.

Il 15% pagherebbe al massimo 90€, mentre ben il 27% afferma che, se i prezzi dovessero davvero ammontare a 100€ o più, aspetterà uno sconto per acquistare il gioco più tardi, rispetto al lancio.

Solo rispettivamente il 7% e il 5% affermano di essere intenzionati o a comprarlo più tardi o a non comprarlo affatto.

In pratica, sommando chi è disposto a pagare 100€ e chi è disposto a pagare anche di più, abbiamo il 46% dei votanti (anche di più, se escludessimo dal conteggio coloro che hanno detto di non essere interessati al gioco). Il fronte di chi è interessato al gioco fin da subito, ma spera costi al massimo 90€ o – in caso di prezzo altissimo – preferirà aspettare, rappresenta invece il 42% dei votanti.

Si tratta di numeri che innescano riflessioni interessanti: evidentemente, quanto mostrato da Rockstar con il nuovo trailer è riuscito a trasmettere davvero l'idea di un progetto fuori proporzione rispetto a qualsiasi altro, al punto che moltissimi di voi sono disposti a pagarlo un prezzo a sua volta fuori proporzione rispetto a quello di qualsiasi altro gioco.

Per scoprire cosa GTA 6 avrà da offrire ai suoi fan, dopo il successo impressionante di GTA V, dovremo aspettare il 26 maggio 2026: se siete tra coloro che intendono comprarlo al day-one a prezzo pieno, qualsiasi sia questo prezzo pieno, quantomeno abbiamo tutti davanti un anno per mettere da parte un po' di risparmi.