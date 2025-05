Il trailer 2 di GTA 6 ha battuto perfino i record dei film Marvel

L'attenzione del pubblico nei confronti di GTA 6 continua a essere incredibilmente sorprendente, dimostrando che i fan non vedono davvero l'ora di poter mettere le mani sul nuovo capitolo di Rockstar Games.

Il trailer 2 ha infatti totalizzato numeri da capogiro, riuscendo a battere diversi record: già nelle prime due ore si registravano dati da paura, ma adesso è diventato ufficialmente il video non-musicale più visto di sempre nelle prime 24 ore.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il trailer 2 di GTA 6 ha raggiunto oltre 475 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore su tutte le piattaforme: nessun altro video che non riguardasse musiche è riuscito a fare meglio.

Nemmeno i film Marvel più attesi sul mercato hanno potuto competere: per fare un confronto, il trailer di Deadpool & Wolverine si è fermato a 365 milioni in 24 ore, mentre il trailer First Steps del nuovo film dei Fantastici 4 è arrivato a circa 200 milioni.

Quasi mezzo miliardo di persone ha invece deciso di collegarsi durante le prime 24 ore per scoprire le novità del successore di GTA V (che trovate invece su Amazon), che ci confermano come Grand Theft Auto sia un fenomeno di massa davvero inarrestabile.

E gli effetti di questa "febbre da GTA" si riflettono anche sulla sua colonna sonora: il Trailer 2 di GTA 6 ha infatti utilizzato in sottofondo la canzone Hot Together di The Pointer Sisters, che a sua volta ha tratto benefici dall'entusiasmo della community.

Secondo quanto segnalato infatti da Spotify, la canzone ha infatti avuto un aumento degli streaming del 182,000% dal lancio del trailer. E no, non si tratta di un nostro errore.

Questi numeri così sbalorditivi sono merito anche della nuova strategia marketing di Rockstar Games: a differenza del primo trailer, che era disponibile esclusivamente su YouTube, gli autori hanno deciso di lanciare il secondo filmato promozionale sul maggior numero di piattaforme possibili.

Risultati che oggi testimoniano ancora una volta la potenza di GTA 6, pronto a far di un sol boccone il mercato videoludico alla sua uscita, attesa tra poco più di un anno.