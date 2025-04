Nintendo difende i 90 euro di Mario Kart World: «È un gioco enorme»

L'annuncio dei prezzi per videogiochi e console Nintendo Switch 2 ha decisamente smorzato buona parte dell'entusiasmo che si era creato dopo l'ultimo Nintendo Direct, ma del resto non poteva essere altrimenti dopo che la casa di Kyoto ha deciso — con non poco coraggio — di superare la soglia degli 80 euro.

Il suo titolo di lancio, Mario Kart World, arriverà a costare infatti addirittura 89,90€ in versione fisica (come dimostrato dalle prime inserzioni su Amazon): scelta decisamente discutibile, se consideriamo che tripla-A molto più pesanti sulle altre console non sono mai arrivati a costare così tanto.

Nintendo ha già spiegato che non saranno tutti i suoi videogiochi a costare così tanto e che non intende fare da apripista a nessuno, ma solo che intende valutare il costo che ritiene adeguato con una strategia variabile, in base agli effettivi contenuti e al tempo di sviluppo.

In un'intervista rilasciata a IGN USA, Bill Trinen di Nintendo difende in particolar modo la decisione di impostare a 90 euro — 80 dollari per il mercato americano — le copie di Mario Kart World, sottolineando che si tratta di un'esperienza molto più vasta rispetto a quella che ha abituato gli utenti con i precedenti capitoli:

«Questo è un gioco così enorme e vasto che troverete tantissime piccole cose da scoprire. Ritengo che ci siano ancora così tanti altri segreti che chi acquisterà il gioco scoprirà che questa è l'esperienza di Mario Kart più ricca di contenuti che abbiano mai provato».

Personalmente mi viene da sorridere pensando che sulle console rivali esistono esperienze davvero ricche e personalizzate come Baldur's Gate 3 che costano molto meno rispetto a Mario Kart World, ma come sempre saranno i giocatori a dare il loro giudizio finale con il portafogli in mano.

La community continua a chiedere in massa a Nintendo di ripensarci e abbassare i prezzi, ma toccherà vedere se queste proteste "social" alla fine si rifletteranno sul mercato. Perché se i fan decideranno in massa di non voler acquistare videogiochi a 90 euro, la casa di Kyoto non potrà non fare le sue dovute valutazioni.