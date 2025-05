GTA 6, il Trailer 2 è online a sorpresa!

Senza alcun preavviso, è stato rilasciato il Trailer 2 di GTA 6. In un colpo di scena che ha scosso l’intero mondo videoludico, Rockstar Games ha pubblicato a sorpresa il secondo trailer ufficiale del gioco.

Senza alcun preavviso, il video è stato rilasciato direttamente sui canali social e sul sito ufficiale dello studio, oltre che su YouTube, lasciando milioni di fan in visibilio.

Dopo il primo trailer uscito nel dicembre 2023 e diventato rapidamente virale, ci si aspettava che Rockstar seguisse la sua consueta strategia di marketing dilazionata nel tempo. E invece, il nuovo video è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Il Trailer 2 mostra ambientazioni ancora più dettagliate e uno sguardo più approfondito sui protagonisti, Lucia e il suo partner Jason.

La città di Vice City appare più viva che mai, ricca di scorci mozzafiato, luci al neon, spiagge affollate, inseguimenti adrenalinici e una quantità impressionante di NPC e situazioni dinamiche.

Il tutto accompagnato da una colonna sonora evocativa, fedele allo stile GTA, com'è giusto che sia.

Rockstar ha dimostrato ancora una volta di saper dominare la scena. Rilasciare un trailer del genere senza anticipazione è una mossa rischiosa, ma efficace: ha catalizzato l’attenzione globale e riacceso l’hype in modo esplosivo.

Se già GTA 5 (che trovate su Amazon) il primo trailer aveva conquistato il pubblico, questo secondo video alza decisamente l’asticella.

Sperando che l'uscita non salti la data fissata per maggio del prossimo anno, come molti temono.

Da fan della serie fin dai tempi di Vice City, devo dire che anche questo secondo trailer mi ha colpito dritto allo stomaco — in senso buono. Rockstar è riuscita a unire nostalgia e innovazione in pochi minuti, mostrando non solo una grafica spaventosa ma anche un mondo vivo, denso, che promette libertà e immersione come mai prima d’ora.

La chimica tra i due protagonisti e il ritorno di Vice City con questo stile moderno mi fanno sperare in una storia più matura, intensa, e forse anche più personale. Se questo è solo un assaggio, l’attesa per il gioco completo sarà ancora più difficile da sopportare.