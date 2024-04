Smartphone realme 12 Pro+ con Fotocamera Periscopica a 400€!

Se state cercando uno smartphone di fascia media che offra risultati eccellenti nel reparto fotografico, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire l'offerta di oggi sul realme 12 Pro+. Dotato di una fotocamera periscopica per ritratti con tecnologia Sony IMX890 OIS e un display curvo da 120Hz, questo dispositivo offre un'esperienza visiva e fotografica di ultima generazione. Con il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G, garantisce prestazioni elevate e una connettività impeccabile. Originariamente proposto a 499,99€, ora è disponibile a soli 399,99€, permettendovi di risparmiare il 20% sul prezzo di listino.

Smartphone realme 12 Pro+, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartphone realme 12 Pro+ 5G si rivolge a un pubblico esigente che cerca non solo un dispositivo dall'aspetto raffinato e curato, capace di distinguersi anche dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto a chi pretende prestazioni di alto livello in ambito fotografico e visivo. Questo smartphone diventa la scelta ideale per gli appassionati di fotografia che desiderano sperimentare con ritratti di qualità cinematografica e scatti complessi, grazie alle sue tre fotocamere flagship che offrono prospettive diverse e una qualità lossless in un range di zoom che va da 0.6X a 6X. Inoltre, chi passa molto tempo davanti allo schermo apprezzerà sicuramente la protezione della vista garantita dal display curvo da 120Hz con attenuazione PWM a 2.160 Hz, per un'esperienza visiva comoda e meno affaticante per gli occhi.

La combinazione di un design ispirato agli orologi di lusso, con un rivestimento in pelle vegana di alta qualità, e di funzionalità avanzate come la ricarica SUPERVOOC da 67W e una batteria di lunga durata da 5.000mAh, assicura una sinergia perfetta tra estetica e funzionalità, rendendolo adatto non solo agli appassionati di tecnologia e fotografia ma anche a chi cerca uno smartphone che faccia realmente la differenza nella vita di tutti i giorni.

In conclusione, il realme 12 Pro+ 5G vanta una combinazione impareggiabile di potenza, efficienza e stile. Con una fotocamera che si adatta a qualsiasi scenario, offrendo scatti cinematografici impressionanti, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza smartphone di alto livello a 399,99€. La sua offerta tecnologica di punta giustifica ogni centesimo investito, rendendolo uno dei migliori smartphone sul mercato per gli appassionati di fotografia e design.

