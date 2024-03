Oggi questo OTTIMO seggiolino auto costa il 46% in meno

Se siete alla ricerca di un seggiolino per auto che unisca sicurezza e versatilità per i vostri figli, su Amazon potete trovare il Foppapedretti Iturn DuoFix in promozione a soli 172,51€ invece di 212,23€, un prezzo che, rispetto al costo di lancio di 319€, rappresenta addirittura un risparmio del 46%.

Foppapedretti Iturn DuoFix, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Foppapedretti Iturn DuoFix è la scelta perfetta per i genitori che desiderano un seggiolino auto affidabile e durevole per la sicurezza dei propri figli, dalla nascita fino all'età di circa 12 anni. Questo seggiolino è progettato per evolversi con il bambino, avendo l'omologazione per i gruppi 0+/1/2/3 e la capacità di sostenere un peso che va da 0 a 36 kg.

Un punto di forza di questo modello è la sua seduta rotante a 360°, che semplifica notevolmente l'ingresso e l'uscita del bambino dall'auto, migliorando la comodità e riducendo l'impegno per i genitori. Viene incluso anche un riduttore per i neonati, assicurando comfort e sicurezza sin dai primi giorni di vita. Se state cercando un seggiolino auto flessibile, sicuro e in grado di adattarsi alle diverse fasi di crescita del vostro bambino, il Foppapedretti Iturn DuoFix è insomma la soluzione ideale.

Grazie alla possibilità di installarlo sia tramite il sistema Isofix che con la cintura di sicurezza a tre punti, questo seggiolino si adatta a quasi tutte le auto, il che ne fa un investimento intelligente e duraturo per le famiglie dinamiche. Considerando che oggi potete acquistarlo risparmiando veramente tanto, ossia quasi a metà prezzo rispetto al listino, si tratta di un'occasione da cogliere subito.

