Final Fantasy VII Rebirth Deluxe Edition ora in pre-order esclusivo da GameStop

Non ci sono dubbi che Final Fantasy VII Rebirth sia uno dei giochi più attesi di questo mese di febbraio. Con la sua release fissata per il prossimo 29 febbraio, in questo momento mancano ormai poche settimane al ritorno di Cloud e compagni. E se non volete accontentarvi dell'edizione standard, sarete felici di sapere che potrete fare vostra la speciale Deluxe Edition, ora prenotabile in esclusiva sulle pagine di GameStop: una volta acquistata, la riceverete comodamente a casa al momento del lancio. O, se preferite, potrete ritirare la vostra copia presso il punto vendita più vicino.

Dopo la buona accoglienza avuta da Final Fantasy VII Remake, l'opera di remaking di Final Fantasy VII proseguirà il 29 febbraio con Rebirth, che continuerà a farci esplorare l'universo nato da Square, mettendoci ancora a tu per tu con personaggi celebri come Cloud, Sephiroth, Aerith e Zack. Se però l'edizione standard non è sufficiente per arricchire la vostra collezione, sappiate che ora potete fare la vostra la Deluxe Edition, che trovate in esclusiva da GameStop a 109,98€.

All'interno di questa speciale edizione troverete diversi contenuti unici al di là della copia del gioco, come la mini-colonna sonora che vi farà ascoltare alcuni dei brani principali che accompagnano Cloud nell'avventura. Inoltre, troverete anche la Steelbook per esporre al vostra copia e l'artbook che mostrerà i bozzetti e gli sketch che sono stati creati per realizzare il gioco.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto la possibilità di testare con mano Rebirth e, in caso vi foste persi le novità, potete trovarle nella nostra anteprima. Se prima di procedere all'acquisto volete fare lo stesso, sappiate che potete scaricare gratis la demo sulla vostra PS5. Poi, sarete pronti a passare alla Deluxe Edition, magari.

